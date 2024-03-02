專家樓評：身份證傍身按揭實通行？

在申請按揭時提交香港身份證作為證明文件，看似是一件普通不過的事，但原來身份證上暗藏玄機，稍有不慎便有機會影響按揭申請！

近年政府規定市民須在指定限期內，按其出生年份分批換領新的智能身份證。最近有一位客戶卻認為換領證件過程複雜浪費時間，反正他不打算外遊，故堅持沿用舊有身份證。然而，當他欲向銀行申請轉按套現時，銀行表示不接受其舊身份證，要求他補領新的智能身份證才可以申請，於是客戶立即補領證件，在取得「行街紙」後銀行方接受其按揭申請，惟按揭批出後，銀行要求客戶必須補回新智能身份證副本才能提取貸款。因此不論任何緣故，還是換領新的智能身份證吧！

更改姓名有「N」字標記 另外，有一個在身份證上常見的問題就是「更改姓名」。有些人以為不主動提出銀行便不會發現，其實如果曾經作出「更改姓名」的話，在身份證三粒星後會有一個英文字母「N」作為標記，銀行基本上一目了然。

曾經遇過客戶因為不同程度的「更改姓名」而影響到按揭申請。有客戶於2021年8月購入一個新盤物業並選用建築期付款，到2023年需要申請按揭時，發現客戶買賣合約上的姓名與申請按揭的姓名完全不同。經了解後，原來客戶於買入物業後一個月（即2021年9月）將姓名都更改了，由原來跟父姓改為跟母姓。

銀行要求提交「改名契」 由於客戶只申請四成按揭，而且是專業人士，有固定收入，故認為客戶雖然更改姓名但應對按揭批核影響不大，客戶只須將「改名契」一併交給銀行作審批便可，但後來發現銀行方面遲遲都未能批出按揭。究其原因，原來銀行方面要先取得客戶舊名及新名的兩份信貸報告以作審批，並要確保兩份信貸報告的資料脗合才能批出按揭，最終銀行額外花費一個多月時間才能批出按揭。

除了姓名完全更改外，若名字作出少少更改都會有所影響。曾經有一個客戶只是將中文名字的英文拼音作出修改，在申請按揭時銀行同樣要求客戶出示「改名契」，但客戶未能提供，最終要在入境處索取「登記事項證明書」以證明其名字作出修改，銀行才能批出按揭。

更誇張的是，只不過在身份證上補加英文名，銀行亦有機會要求按揭申請人提供證明文件。不過，若然申請人未能提供證明，鑑於補加英文名相對屬於輕微事件，銀行屆時可能要求申請人作出聲明便可，惟要視乎銀行的取態，並不能一概而論。

利嘉閣按揭代理董事總經理 黃詠欣