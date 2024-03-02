代理連減11個月 10年最長

樓市撤辣前交投淡靜，持牌代理人數一直下挫。據地產代理監管局資料，截至2月底代理人數錄39,051人，按月再少258人，已連續11個月下跌，為接近10年最長跌浪。

持牌代理人數於去年4月開始下跌，相比去年3月的41,074人，至今已流失2,023人。最新人數為2018年4月後最少，即接近6年最少，當月錄38,908人。若相比2022年2月所錄的42,408人歷史高位，過去兩年已有3,357人脫離代理行業。

逾12人爭一張單 代理分行數量亦繼續減少，截至上月底錄6,788間，按月再少17間，今年短短兩個月已累積縮減260間，連續兩個月下跌，並創2017年10月後逾6年最少。

此外，撤銷辣招的消息公布前，樓市氣氛相當疲弱，代理搵食難艱。中原指出，2月整體樓宇買賣合約登記約3,182宗，較1月大幅下挫約27.7%。以此計算「爭食指數」，即平均多達約12.3人爭一張單，相比1月平均約8.9人明顯惡化，為4個月最嚴峻。