未補價成交：利東銀主185萬沽 呎價返11年前

全面撤辣後平價物業交投火熱，就連公屋都被搶爆。鴨脷洲公屋利東邨兩房銀主單位，日前透過拍賣售出，未補價第二市場成交價僅185萬元，呎價約4,856元，兩數字都重返約11年前水平。

盈置地產於財政預算案公布後的周四，拍賣上述屋邨的東昌樓中層10室兩房戶，單位實用面積約381方呎，劈價35萬元或約18.4%，以155萬元翻拍，期間共獲承價4口，最終被搶高30萬元或約19.4%拍出。

根據香港房屋委員會及市場資料，去年9月同座中層09室相同面積單位，以約246萬元易手，最新成交單位做價低約61萬元或約25%。

上月公居屋暫94刁跌34% 房委會昨日公布的資料指，2月第二市場公屋及居屋暫錄94宗成交，較1月同期下跌約34.3%，天水圍居屋天富苑及天頌苑期內各錄5宗。而1月全月數據經調整後，同類市場成交增至224宗，創去年6月後新高，按月增加約18.5%。

個別屋苑錄低價個案，資料顯示，大嶼山梅窩居屋銀河苑低層單位，實用面積約388方呎，上月僅以180萬元成交，呎價約4,639元，兩數字創項目新低。

業主趁撤辣沽貨。富誠地產李志浩表示，慈雲山居屋慈愛苑3期M座高層8室，實用面積約506方呎，兩房間隔，早於2021年初第二市場叫價538萬元放售，累減208萬元，以330萬元售出，呎價約6,522元。