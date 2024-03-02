新盤概況：天璽大手客1.27億購兩伙

上述項目最新售出的單位包括第21座第3區的80樓B室，實用面積1,119方呎，為四房連儲物室間隔，成交價6,411.87萬元，呎價為57,300元。另一伙低一層單位亦以6,294.34萬元售出。

晉環複式戶售9580萬 同時，路勁地產等合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第1期晉環，以9,580萬元連一個車位招標售出天際複式屋，為第1A座41樓及42樓F室，實用面積1,867方呎，屬四房雙套間隔，連天台，享深水灣海景，呎價51,312元，成交價創項目新高。

Belgravia Place暫超額20倍 項目樓花期長約15個月，自設商業部分，為集團旗下首個會所設有寵物專屬空間。

同系長沙灣巴域街Belgravia Place第1期，首輪銷售於今晚8時截票，過去7日累接約2,920張入票，按明日將發售138伙計，暫已超額逾20倍。自財政預算案公布當日起，一手交投明顯增多，昨單日錄得逾54宗成交。

海茵莊園昨連沽兩伙，共涉1,238萬元。中原指，由昨日起至3月31日，經該行購入上述新盤的首10名一手買家，可獲豁免兩年管理費。