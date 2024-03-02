新盤概況：天璽大手客1.27億購兩伙
新盤市場自撤辣後一洗近月的頹勢，多個市區樓盤接連錄得大額及新高價成交。新鴻基地產 (00016)旗下西南九龍天璽，獲大手客斥資逾1.27億元連購兩伙四房單位。
上述項目最新售出的單位包括第21座第3區的80樓B室，實用面積1,119方呎，為四房連儲物室間隔，成交價6,411.87萬元，呎價為57,300元。另一伙低一層單位亦以6,294.34萬元售出。
晉環複式戶售9580萬
同時，路勁地產等合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第1期晉環，以9,580萬元連一個車位招標售出天際複式屋，為第1A座41樓及42樓F室，實用面積1,867方呎，屬四房雙套間隔，連天台，享深水灣海景，呎價51,312元，成交價創項目新高。
長實集團(01113)油塘親海駅錄雙破頂成交，為1座27樓B室連天台三房戶，實用面積729方呎，以1,445.08萬元招標售出，呎價約19,823元，均創項目新高。
迎林部署最快下半月開售
3月迎來新一輪推盤潮。恒基地產(00012)的大埔美新里項目，昨公布命名為迎林，部署最快本月下半月開售。恒基物業代理營業（一）部總經理林達民稱，項目提供122伙，戶型涵蓋開放式戶至兩房間隔，並設特色戶，主打的一房及兩房單位佔整體供應約85%。
Belgravia Place暫超額20倍
項目樓花期長約15個月，自設商業部分，為集團旗下首個會所設有寵物專屬空間。
同系長沙灣巴域街Belgravia Place第1期，首輪銷售於今晚8時截票，過去7日累接約2,920張入票，按明日將發售138伙計，暫已超額逾20倍。自財政預算案公布當日起，一手交投明顯增多，昨單日錄得逾54宗成交。
恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，部門旗下樓盤昨錄7宗成交，鰂魚涌THE HOLBORN佔5宗，套現逾6,100萬元。中國海外發展(00688)的啟德維港1號昨錄得9宗成交，單日吸金逾8,305萬元。
海茵莊園計劃加推吸客
餘貨盤趁市況轉旺，部署加推。九龍建業(00034)的將軍澳海茵莊園，由開售至今已沽出901伙，套現逾53億元。該公司（市務及銷售部）助理總經理陳淑芳表示，全面撤辣後，預計項目受投資者歡迎，計劃推出更多單位予「西餅客」掃貨。同系西營盤高街項目有望於今年中推出，共提供110伙。
海茵莊園昨連沽兩伙，共涉1,238萬元。中原指，由昨日起至3月31日，經該行購入上述新盤的首10名一手買家，可獲豁免兩年管理費。
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