業主群起劈價掟貨

尚悅‧嶺蝕158萬 尚‧珒溋獲內地客承接 撤辣後各類物業業主群起「掟貨」，選擇增多下，惟有鬥平吸客。半新盤元朗尚悅‧嶺迷你單位劈價至338萬元成交，一手貨約5年帳蝕158.6萬元。重災區啟德的尚‧珒溋銀主盤劈價600萬元，近日獲內地客承接，單位約3年帳面貶值近22%。

財政預算案取消辣招，各區交投上升。中原王勤學表示，元朗單日連錄約5宗二手買賣，佔3宗屬蝕讓，包括上述尚悅‧嶺1座高層M室一房戶，實用面積約282方呎，叫價345萬元，減價7萬元沽，呎價約11,986元，原業主於2019年以496.6萬元一手買入，單位帳貶約32%。

朗城滙賣510萬新低 他指，同區朗城滙1座高層C室一房戶，實用面積約331方呎，近期叫價515萬元，最終以510萬元沽出，創項目入伙後新低，呎價約15,408元，逾5年帳面蝕約86萬元。

銀主積極沽樓，利嘉閣鍾偉民稱，尚•珒溋1座低層B室同類放盤，實用面積約855方呎，開價2,400萬元，套三房連工人套房設計，內地客見取消辣招即時受惠，免付稅款下，以1,800萬元入市，呎價約21,053元。原業主在2021年以約2,297.2萬元購入單位，單位貶值近500萬元。

將軍澳二手市場撤辣後單計損手成交有至少6宗。香港置業劉浩勤指，包括日出康城LP6第1座中層E室海景戶，叫價1,250萬元，以898萬元成交，呎價約13,944元，近5年半帳面蝕92.4萬元。

大單位及上車屋苑都要夠平才有承接。世紀21Q動力招潔冰指，小西灣藍灣半島撤辣後已錄至少3宗買賣，包括7座中層C室套三房單位，實用面積約811方呎，減價122萬元後，以1,128萬元成交，呎價約13,909元，原業主持貨逾9年，帳面仍蝕22萬元。

世紀21奇豐袁麗詩稱，沙田第一城39座中層D室兩房戶，放盤兩日，累減43萬元，以395萬元沽，呎價約12,993元，約3年跌價約21%。

交投飆 屯門兩日17宗 多區交投「爆升」，中原陳錦明表示，財政預算案後屯門區兩日連錄約17宗二手買賣。該行陳鴻霆指，馬鞍山撤辣後亦錄至少10宗，而美聯鍾家豪稱，「炒家盤」荃灣中心一日錄至少5宗成交，樓價約303萬至355萬元。

維港滙II購入一年即放 購入單位不久的業主都放盤，美聯黃永財指，西南九龍維港滙II第3A座中層戶，實用面積約790方呎，購入僅約一年，現以2,380萬元放售，較購入價高約14.3%，單位同時以每月約6.5萬元放租。

反映二手屋苑樓價的中原城市領先指數，最新報145.37點，按周跌約0.31%，重返2017年1月中水平。