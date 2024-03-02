簡訊一覽
●信達國際(00111)預期去年應佔綜合稅後虧損介乎1,200萬至1,400萬元，較2022年度蝕2,241萬元有所收窄。公司同時宣布，劉敏聰退任執行董事，但將繼續擔任副行政總裁至7月底，而顏其忠獲委任為執董兼首席財務官，今日生效。
●博雅互動(00434)宣布去年賺1.17億元（人民幣‧下同），按年升82.52%；末期息0.0335元。
●位元堂(00897)宣布，就以4,100萬元出售九龍彌敦道738至740A號利華大廈地下C舖及閣樓C室與買家訂立臨時協議，料於3月15日前簽署正式協議，5月17日或之前完成交易，料公司將可錄收益1,140萬元，套現擬悉數用作償還有關該物業之按揭貸款。
●歐元區1月失業率降至6.4%重返歷史低位，符預期；2月年經調整消費物價指數（HICP）初值年率放緩至2.6%，仍略高於預期，預測值為2.5%；2月HCOB製造業採購經理指數（PMI）終值46.5，勝預期。
●英國2月標普全球製造業經理採購指數（PMI）終值上修至47.5，超預期兼創10個月高；2月全英房屋貸款協會（NBS）房價指數按年升1.2%，勝預期。
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