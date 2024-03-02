印度去季GDP增8.4% 6季最強

正當中國苦於經濟復甦之際，新興市場印度的經濟表現有驚喜，去年第四季國內生產總值（GDP）增長達8.4%，超出市場預期，也是6季以來最強。當地政府預計，截至今年3月底止財年，經濟增長將達7.6%，較之前預測7.3%高出0.3個百分點，意味着印度有望再次成為世界上增長最快的主要經濟體。

製造業升11% 消費佳 事實上，印度製造業表現持續強勁，上季增長11.6%，而佔GDP近三分之二的私人消費亦增加3.5%。

滙豐數據顯示，經季節調整後，滙豐印度2月製造業採購經理指數（PMI）升0.4個百分點至56.9。期內，產出及新訂單增速續加快至5個月高，新出口訂單增速更加快至21個月高。投入成本通脹率降至2020年8月以來最低；產出價格升幅為10個月來最慢。製造商信心為2022年12月以來第二高。

批准興建3座晶片廠 印度政府近年增加在基礎建設開支，又積極推動電子產品、半導體等製造，加強其國際競爭力。當地政府周四批准3座晶片廠投資計劃，總值152億美元。其中，印度綜合企業塔塔集團投資超過140億美元，並批准一間封裝廠計劃，由日本和印度企業合資興建。

塔塔集團和台灣晶片公司力積電合作，興建大型晶片製造廠及晶片組裝廠，將是印度首間12吋晶片廠，將生產多款晶片產品，進軍車用、無線通訊、人工智能（AI）等領域，預計每月生產約5萬枚晶片，目標在2030年印度晶片產業規模達1,110億美元，佔全球晶片需求約一成。