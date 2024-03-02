日失業率4年新低 股市又破頂逼4萬關

日經平均指數半年表現

日本就業市場持續向好，總務省昨公布的1月失業率為2.4%，不但較去年12月的修正值下跌0.1個百分點，也是自2020年初以來最低水平。消息利好日本股市再創新高，日經平均指數昨日高見39,990點，逼近4萬點關口，全日升744點或1.9%，至39,910點收市。總結日股本周累升841點或2.1%，連續5星期上升，強勢未改！

央行：通脹達標未在望 東證指數昨日亦漲33點或1.26%至2,709點。日股出現板塊輪動，以晶片股表現最突出，其中權重股東京威力科創大漲4.1%，推動日經指數上漲151點。香港人較為熟悉的軟銀集團，近期專注於人工智能（AI）投資，股價亦升1.3%。

另外，為配合在東京證券交易所的改革要求，多家非壽險公司在日前宣布，將在未來幾年陸續出售交叉持股。

大和證券股票策略師阿部健兒認為，對日本金融業來說是正面的，因為這可以讓企業提高股東回報。

日本股市不斷上試歷史高位，令本月結束負利率的呼聲愈來愈高。不過，日本央行行長植田和男繼續態度保守，將大眾焦點轉向通脹和工資升幅，他日前在巴西聖保羅出席20國集團（G20）央行行長和財長會議後表示，還無法預見實現可持續且穩定的通脹目標，並謂「要繼續確認工資和物價之間的良性循環是否開始運轉起來」。惟他同時確認，日本經濟正在溫和復甦，且復甦趨勢會持續。

韓出口續漲 晶片飆66% 同為亞洲強國的南韓，2月出口按年增加4.8%，遠高於市場預期的升1.9%，是連續5個月保持升勢。雖然2月升幅較1月的升18%大幅放緩，但主要因為2月有農曆新年，令工作天數減少所致，經調整後的2月出口增幅為12.5%，較1月經調整的5.7%升幅高。

其中，半導體需求強勁，南韓上月晶片出口額按年大增66.7%至99.4億美元，不僅連續4個月上升，更創下2017年10月以來最大升幅。

另外，受惠於電視和平板電腦新品陸續上市，2月南韓顯示器面板出口額躍升20.2%，達到13.4億美元。

此外，加拿大日前公布的國內生產總值（GDP）於去年12月按年持平，低於初步預測的0.3%增長，主因是服務業基本上沒有變化，並且製造業下降0.2%。據初步預估，加拿大今年1月實際GDP增長0.4%。