戴爾核心多賺21% 股價揚

全球電子消費品市場復甦勢頭良好，美國電腦設備生產商戴爾（Dell）公布截至2月2日止一季業績，期內收入按年跌10.86%至223.18億美元，惟按季錄得輕微反彈。而相比起整體收入數據，該公司的盈利表現更令市場驚喜，列帳純利按年大增91.08%至11.58億美元；經調整純利則按年升21.78%至16.1億美元。受到消息刺激，戴爾股價於周五早段曾升38.45%，高見131.06美元。

伺服器訂單季增近40% 戴爾副董事長兼營運總監Jeff Clarke表示：「我們的人工智能（AI）優化伺服器勢頭強勁，訂單按季增長近40%，積壓訂單幾乎翻倍。」他又表示，目前公司才剛開始接觸AI機遇，相信未來憑藉公司產品組合的獨特地位，可以幫助客戶構建滿足效能、成本和安全要求的生成式AI解決方案。

戴爾亦將上季度派息增加至每股0.445美元，較先前的0.37美元增加20%。財務總監Yvonne McGrill亦表示，增加派息反映了對未來業務表現及有能力繼續產生強勁現金流的信心。就分項業績而言，戴爾上季基礎建設解決方案業務（ISG）收入按年倒退5.78%至93.32億美元；客戶解決方案業務收入則按年跌12.31%至117.15億美元。

分析料全年收入漲5% CFRA股票分析員Shreya Gheewala於最新一份報告中估計，本財政年度戴爾的收入將會重拾增長，按年增幅料約5%。考慮到戴爾財務狀況穩健，預期該公司會把40至60%的年度經調整自由現金流回饋給股東。

該機構給予戴爾「買入」評級，並預期自去年下半年開始的個人電腦（PC）市場周期復甦，將有利於該公司的客戶解決方案收入。Gheewala亦指出，戴爾是AI浪潮的受惠者之一，能夠得益於雲服務及AI解決方案需求的增長。