比亞迪特斯拉又掀減價戰

比亞迪銷量年瀉36% 另一方面，多家內地車企昨公布2月交付數據。其中，比亞迪上月僅賣出122,311輛車，按年及按月分別勁跌36.84%及39.29%，是自2022年5月之後最低。至於首兩個月計，該企賣出323,804輛車，按年跌幅為6.14%。

要留意的是，理想早前的業績指引預期今年第一季交付量為10萬至10.3萬輛，所以若要達成目標，即意味該企3月最低限度要交付48,584輛車。該企昨於2024春季發布會上亮相首款純電多功能休旅車（MPV）「理想MEGA」，賣點之一是較大部分四驅純電轎車能耗為低。創始人李想指，未來幾年會至少投入60億元，建設逾5,000個直營的5C超充站，實現電池在12至15分鐘內完成充電。

至於蔚來上月交付新車8,132輛，按年及按月各跌33.1%及19.12%，包括4,765輛高階智慧電動運用型多用途車（SUV）和3,367輛高階智慧電動轎車；而截至2月29日止，該企累計交付467,781輛車。另小鵬汽車2月共交付4,545輛智能電動汽車。

同是電動車品牌的廣汽埃安則預計，2月銷量逾1.6萬輛，累計銷量逾4.1萬輛，按年增約8%。