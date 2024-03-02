IMF：內地金融穩定未見風險

房地產問題持續困擾中國經濟，國際貨幣基金組織（IMF）金融顧問兼貨幣與資本市場部主任Tobias Adrian認為，房地產行業的調整對中國經濟以至家庭影響巨大，同時內地經濟正處於結構性轉型階段，形容「趨勢難以逆轉」，但未見金融穩定出現風險。

他出席香港金融學院的研討會時表示，目前當局已有不少針對房地產行業的政策出台，例如「保交樓」等，有助避免企業出現違約，以及為金融系統穩定提供緩衝。

全球經濟軟着陸在望 近年多國的債務水平廣泛上升，面對全球經濟放緩，部分國家的債務問題正承受壓力，但未見發達經濟體出現問題。他預期，主要經濟體的緊縮政策或會維持更長的一段時間，但觀察到通脹水平已從高位顯著回落，認為全球經濟仍望實現軟着陸。

綠色金融方面，Adrian指，目前的政策重點於「碳定價」，並推行綠色分類基準，以及在企業取得氣候融資後，「多大程度上」協助他們進行綠色轉型亦為重要議題；又指香港在綠色債券領域有領先地位。

同場出席的香港金融管理局總裁、金融學院主席余偉文稱，香港作為可持續發展金融中心，不僅連接內地與世界，亦希望連接亞洲各地，為他們引入公共資本，以至私人資本，以進行轉型金融，認為定立氣候資訊框架非常關鍵。