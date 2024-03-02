證監收24虛產牌申請 大行無影

虛擬資產交易平台牌照申請周四截止。香港證監會的虛擬資產交易平台申請者名單顯示，收到24家機構申請，未有新批出的機構。申請者包括OKX、Cryto.com、Bybit和富途旗下PantherTrade等。HKX及QuanXLab「趕搭尾班車」，在周四提交了申請。儘管港府積極推動香港發展成為國際虛擬資產中心，惟國際大型虛擬資產交易所幣安（Binance）、Coinbase等卻未見蹤影。

另要留意的是，Ammbr、BitHarbour及Meex的申請已遭撤回。至於上周提交申請、3天後撤回的Huobi HK，在2月26日重新提交申請。

貝萊德比特幣ETF攻巴西 比特幣本周一度衝上6.4萬美元，逼近2021年6.9萬美元的歷史新高，但昨日在6.1萬至6.2萬美元水平整固。最新加密貨幣金融服務公司Galaxy Digital創始人Mike Novogratz預期，比特幣在衝擊新高之前可能會出現回調，回試5.5萬美元，之後再展升浪並創歷史新高，總結全年亦會升市收爐。

另全球最大資產管理公司貝萊德最新與巴西證券交易所B3合作，將其比特幣現貨交易所買賣基金（ETF）IBIT引入巴西，推IBIT的巴西存託憑證（BDR）。據統計，IBIT目前持有的比特幣總量達151,536枚，總價值逾91.5億美元（約713億港元）。

至於「走佬特工」、美國前中央情報局人員斯諾登最新在社交平台發文，料今年有國家政府被揭露買入了比特幣，並以此取代黃金儲備，是否屬實則要拭目以待。