港股3月開門紅 北水淨流入半年最長

港股3月開門紅，恒生指數先跌後回升，收漲78點，惟全周累跌136點或0.82%。全日成交1,218.86億元，按日減少6.52%。「北水」買入33.33億元，連續12日累計淨買入361.76億元，為去年9月以來最長流入紀錄。

美團飆逾一成 網易捱沽 恒指昨日低開120點，跌幅曾擴大至190點，低見16,321點後，獲買盤支持扭轉跌勢，最多倒升140點，最終收市揚0.47%，報16,589點。國企指數全日升50點或0.9%，報5,728點；科技指數全日收報3,488點，漲56點或1.66%。

她提到，儘管港交所正面對宏觀市場挑戰，但業務發展並沒有放緩，未來將繼續加強港交所業務功能、改善基礎設施，開發產品生態系統、擴大客戶群等，期待與同事們、不同持份者，共同提升香港市場吸引力和競爭力。

亨達財富管理董事總經理姚浩然認為，大市難有突破，在多個不明朗因素影響下，預期港股會相對沉悶，故投資者現時不宜心急入市。