新世界賣產 套現逾40億

利率高企之下，財務穩健成為企業首要應付的挑戰。新世界在新聞稿中表示，一直優化投資組合，同時物色合適投資機會，提升股東回報。是次出售的商用物業，包括愉景新城商場部分，總面積約63萬方呎，以及包括1,000個車位的停車場，交易將於今年4月內完成。該企將繼續出售非核心資產，加快資金回籠發展核心業務。

維持穩健派息 或推回購 該企日前將截至今年6月底止的本財政年度非核心資產出售目標，由原定的60億元上調至80億元，原因是當中部分交易已到達非常成熟的階段；又會視乎情況考慮分拆業務上市，以加快資金回籠。集團繼續承諾本財年不會供股，並維持穩健的股息政策，亦會考慮以股票回購等方式增加股東回報。

華懋集團對是次成功收購愉景新城商場及停車場感到欣喜，表示對香港長遠經濟和樓市前景甚有信心，並計劃持有該新購的商場作長線投資；又認為可與區內如心廣場一期及二期、荃灣西如心酒店業務、如心園產生協同效應，透過持續投資社區及公眾參與項目，致力推動本港的經濟發展。

交銀國際薦買 睇升七成 新世界發展昨日股價挫6.78%至9.32元收市。交銀國際發表研究報告，表示該企上半財年業績平穩，核心盈利年增12%至48.6億元。新世界預期，香港住宅成交政府撤辣後會在短期內上升四至五成，亦會在下半財年內加快推售其啟德及黃竹坑項目，以及加緊出售非核心資產。

隨着多項大型建設例如啟德體育園等的落成，該行預計公司租金收入將在2024至2026財年實現約23%的年均複合增長率。股價上，目前約0.13倍的市帳率相信已反映市場對集團負債的擔憂，股價亦可能在近期政府撤辣後獲得重估。故該行維持新世界發展投資評級為「買入」，目標價15.8元，後者是基於資產淨值（NAV）每股63.2元和75%折讓來估算，相當於有近七成上升空間。

新世界發展部分售產交易