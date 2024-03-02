iPhone需求弱 內地電商劈千元促銷

iPhone 15系列在內地受歡迎程度大不如前。

上季在華銷售額挫13% 研究機構Counterpoint Research表示，Apple這次的短期促銷活動只在第三方平台進行，提前為三八婦女節的銷售預熱，官方網站則以原價發售；惟同時指出iPhone在內地市場的銷售已愈發依靠促銷活動。該企1月中旬已經在內地官網進行減價活動。

事實上，Apple最新的iPhone 15系列在內地受歡迎的程度大不如前，銷量比前幾代型號還要差，部分除了是經濟轉差，亦與國產品牌華為重返內地手機市場有關。截至去年底止季度，該企在中國市場的銷售額下跌13%至208億美元，遠低於分析師預期的235億美元。

市場研究公司IDC表示，Apple的銷售壓力主要來自其他Android（安卓）供應商，初步數據顯示，該企今年1月份銷售按年跌約一成，反觀國產品牌華為同期錄得3位數增長。

此外，Apple首款頭戴式裝置「Vision Pro」在2月初推出，「最強Apple分析員」、天風國際分析師郭明錤表示，Vision Pro自預購至今，一切均符合先前預期，唯一超預期的就是早期採用者人數較預期多及供應商擴產。然而，依照目前的需求與生產規模，Vision Pro目前仍是小眾產品，目前對Apple與絕大部分供應商的股價影響仍非常有限。