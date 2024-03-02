滬綜漲3周 資產荒加速 長期債吸金

滬深股市在3月份首個交易日延續強勢，大市交投續收旺場，全日主板成交1.05萬億元（人民幣‧下同），滬綜指更連漲3周，昨曾高見3,032點年內高位，一如投行中金公司預期，官方年度重磅會議前A股表現相對積極的走勢。

不過，30年期中國債券孳息率近日破頂，甚至一度擊穿2.5厘的一年期中期借貸便利（MLF）水平，惹來外界憂慮投資者正提前為「資產荒」做準備，爭相購入超長期債。

人行擴櫃台債券品種應需求 中國30年期及10年期國債孳息率，昨已稍見回穩至2.5厘及2.38厘附近，但30年期國債搶眼程度未減，特別是人民銀行日前發文進一步擴大櫃台債券投資品種、優化對投資者開戶的管理，有利拓寬居民投資渠道，以便將儲蓄轉化為債券投資，意味加大債市供給的預期經已形成。

由於憂慮高收益的優質資產愈來愈少，個人投資者以至金融機構的「資產荒」情緒顯而易見。申萬宏源認為，如果居民投資利率債熱情進一步高漲，對機構投資者而言，債券供需矛盾料更突出，「資產荒」格局或難扭轉。甚至有分析擔心一旦內地寬鬆的貨幣政策無法再刺激經濟，家庭和企業仍選擇推遲支出並把錢存起來，有機會產生流動性陷阱。

內地民間經濟學家任澤平早已警示，為避免陷入流動性陷阱，慎防經濟二次探底，政府需全力拚經濟，提振信心，擴大內需。

中國股票基金單周流出124億 寬鬆貨幣政策及催谷消費預期升溫，滬綜指昨收升0.39%，報3,027點，全周累升0.74%。深成指及深圳創業板指數昨各升1.12%及0.94%，分別收報9,434點及1,824點，亦是連升3周。

不過，美國銀行策略師表示，在中國政府介入A股沽壓之際，中國股票基金的資金外流規模創下去年10月以來單周最高。截至周四為止，約16億美元（約124.8億港元）從中國股票基金撤出。