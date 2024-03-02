內房危機未完 世茂恐遭呈請清盤

世茂早於2022年7月初，已公告未能如期償還本金總額10億美元、在新加坡上市的優先票據本金及利息，導致其規模117億美元的境外債亦被視為違約。世茂與債權人進行長達18個月的談判後，去年12月才提出境外債初步重組框架。

德銀為世茂債權人之一，據報該行認為世茂的債務重組條款不可接受，因此計劃或於本月提交清盤呈請。德銀及世茂未有回應外媒查詢。

中國新樓銷售看跌10% 另邊廂，內地樓市久未見復甦，導致房企與債權人就重組條款談判都增加了難度。評級機構惠譽把今年內地新樓銷售預測進一步下調到8.5億至9億方米，意味按年料跌5至10%。此前該機構預期全年銷售面積僅跌最多5%。

至於內地房地產研究機構中指研究院的數據顯示，2月全國100個城市的二手樓價按月跌幅收窄，即使仍有99個城市樓價仍然下跌，近九成城市的二手住宅價格按月跌幅均有所收窄，這一積極信號或表明市場正在逐步築底企穩。

數據指，2月100個城市的二手住宅平均價為每方米15,173元人民幣，按月跌0.37%，連續22個月按月下跌，但跌幅略為收窄；按年跌幅則擴大至4.31%。

一手樓方面，受部分城市優質改善項目入市帶動，2月百城新樓住宅平均價格為每方米16,267元，按月升0.14%，漲幅較1月收窄0.01個百分點；按年則升0.57%。此外，春節假期後房屋租賃需求開始季節性復甦，重點城市租金較上一個月跌幅明顯收窄；2月全國50個城市住宅平均租金按月跌幅收窄至0.05%。

核心二線城市料再鬆綁 中指院謂，「兩會」後供需兩端政策或加強對樓市托底力度，預計核心二線城市則可望全面取消限購、繼續下調商貸首期比例及房貸利率。展望3月將進入傳統樓市旺季，該機構預計房企或將加大推盤力度，核心城市「小陽春」行情預計將逐漸開啟。