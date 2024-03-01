中美產業戰升級 難阻華車企出海

過去廿年，中國率先努力深耕新能源汽車產業，隨着技術成熟，並構建覆蓋上中下游的完整產業鏈，中國電動車已成功進軍國際市場，即使是日本、歐洲和美國的傳統大型車企，亦被比下去。美國為阻止中國車企快速在國際市場滲透，擬以貿易壁壘削弱中國車在美競爭力，以保護本地車企利益，在乎的不僅是產業升級戰，更是主宰着未來新經濟智能化技術標準的關鍵賽！

環顧全球各主要經濟體，中國官方是最先着手推動汽車業升級改造，朝新能源與電動化發展。除了推動車企研發及產銷電動車之外，中國亦掌握全球主要的汽車電池原料和相關的技術。透過各種消費補貼政策，中國的汽車朝電動化換代的速度亦可謂冠全球主要經濟體。以去年計中國已成為全球電動車第一大市場，銷量逾850萬輛，大幅拋離居第二的歐洲（300萬輛）和第三的美國（160萬輛）。

正正由於中國本身已是全球最大的汽車消費國，本身就具備龐大的市場供研發和商業化實踐，在產業規劃、產銷與充電等綜合建設的配合之下，造就今時今日中國在全球新能源汽車產業的領先地位，說到底不是僥倖，而是多年深耕的努力成果。不過，中國並沒有關上市場大門，相反是歡迎各地車企在華發展，中國正是美國第一大電動車企的主要銷售市場，反正百家爭鳴，讓消費者有不同的選擇，讓中國的汽車市場有更成熟、多元的發展。

反觀歐、美、日3大傳統汽車市場，在拓展新能源汽車方面的步伐緩慢，亦缺乏方向。例如日本頭號車企豐田，如今仍在爭論電動車非新能源車唯一選擇，變相就在浪費時間，繼續被中國同業拋離競爭差距。

歐、美車企同樣面對技術落後的問題，更重要是，礙於技術、原材料及勞動力等條件所限，當地車企無法以具競爭性的成本價格量產電動車。去年中開始，美國車企才陸續意識到不能再「單打獨鬥」，着手統一使用在北美充電標準，正所謂「執輸行頭，慘過敗家」！

放在眼前的現實是，在汽車產業電動化方面，美國的形勢已落後中國，而中國挾着技術和產銷成效等的優勢，正快速搶攻國際市場，意味的不僅是兩國汽車產業之爭，還有可觀經濟產值與商品貿易額等的龐大利益。為此，美國政府與政客開始針對中國汽車及零部件，以國家安全為由展開各項安全及反競爭調查，若年內傳來美國要向中國汽車徵收高關稅，並不讓人意外，反正就是不折不扣的保護主義。

問題是，美國車企的問題，在於新能源車方面的發展滯後，打壓華企進軍美國市場，不等於能助美國車企在國際市場追回失地，反過來迫使美國消費者購入更貴、更不具能源效益的汽車產品，拖慢新能源產業發展，必然得不償失。至於中國車企，出海的路雖不平坦，但最重要是保持技術領先的優勢，皆因中美之間關乎智能化的大戰場，還在後頭。當中國電動車能行銷全球，其他智能化商品技術標準亦會隨之快速搶攻國際市場，任不思進取的美國如何不公打壓，亦無法阻擋中國崛起！