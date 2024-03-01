專家樓評：業主想收租無憂4點須知

政府近年積極引入專才來港發展提升競爭力，此舉帶動住宅租賃市場價量齊升，短期內租賃市場料保持活躍，以下是4項在租賃市場中的業主須知。

一、連租約物業最多借五成按揭。有部分投資者趁着租金回報提升以及樓市回調好時機，趁低購入連租約物業作收租用途。連租約物業意指購買物業時租約仍在生效，買家購入物業時不用花時間尋找租客，即時擁有一筆固定的租金收入。購入連租約物業的人士須留意，因物業為非自住性質，銀行最多只可批出五成按揭。

自住改出租先甩按保 二、改變自住物業作出租用途應通知銀行。如業主一開始透過按揭保險申請高成數按揭，須將現時其按揭成數下調至五成，如想將單位由自住改為出租，應先向按保公司「甩按保」，並且通知銀行，取得銀行的同意及簽署銀行的「出租同意書」方可出租。

三、小心遇上「租霸」。作為業主，出租物業時會擔心遇上「租霸」拖欠租金，甚至出現近年熱話的「曱甴屋」、「老鼠屋」等。建議業主經大型地產代理協助尋找租客，並要了解清楚租客背景，以及提供工作及入息證明等。

四、購買業主綜合保險。租賃需求強勁，坊間有保險公司為出租業主度身訂造「業主保險」計劃，保障範圍由家居財物、法律行動的費用、租客拖欠的租金，以至物業被惡意破壞的維修費用也顧及到，業主可根據受保範圍向相關機構申請賠償有關租客拖欠的租金及修復物業的費用。個別保險機構更特設專業收租及追租服務，全程由專業人士代理，毋須業主親自處理，讓業主收租無憂，安享穩定收入。

經絡按揭轉介首席副總裁 曹德明