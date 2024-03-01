券商點股：港股續反覆 尋底格局未變

港股在1月22日於14,794點出現結構性拐點底部後，逐步回升至貼近17,000點關口又再趨向反覆。走勢上，目前恒生指數仍受制於前一級浪頂17,135點，未能扭轉由去年開始的一浪低於一浪發展模式，估計市況現時仍處尋底的階段，而16,000點會是目前的心理支持關口。