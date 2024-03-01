券商點股：港股續反覆 尋底格局未變
港股在1月22日於14,794點出現結構性拐點底部後，逐步回升至貼近17,000點關口又再趨向反覆。走勢上，目前恒生指數仍受制於前一級浪頂17,135點，未能扭轉由去年開始的一浪低於一浪發展模式，估計市況現時仍處尋底的階段，而16,000點會是目前的心理支持關口。
個股方面，可留意中國財險(02328)。財險近日出現向上突破走勢，股價經除淨後創出上市後新高。公司去年原保險保費收入為5,158億元人民幣，按年增長6.3%，增長表現是行業內領先者。
財險上望12元阻力
由於財險類的保費收入較壽險類以及儲蓄類穩定，受宏觀經濟表現影響較少，相信是財險能夠在內險板塊中脫穎而出的原因。
另方面，財險亦屬於低估值高股息的「中特估」（中國特色估值）品種，現時市盈率8倍左右，股息率接近5厘，加上內地股市正逐步由低位回升，也將有利於公司的投資收益。建議可於10.5元以下買入，上望12元阻力位，支持位9.5元。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：