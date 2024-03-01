宏觀剖析：內地消費市道全面復甦需時

中國文化及旅遊局公布，今年春節假期期間全國重點文旅景點的遊客數量按年增長22.8%至1.23億人次，本地旅遊消費額按年上升47.3%至6,327億元人民幣，重返2019年疫情前水平。期內，服務消費相關行業的每日平均銷售收入按年增加五成二，旅行社及相關服務按年上升1.2倍，住宿服務亦按年增長兩成半。

出遊人均花費低於疫前 內地春節期間反映消費升級，各地積極開發具有地方特色的旅遊資源和特色文旅活動，同時個性化及定製化的旅遊增長顯著，據攜程的數據，春節期間定製遊訂單按年增加逾5倍。

另外，國家電影局初步統計數據顯示，今年春節假期全國電影票房按年增加18.5%至80.2億元人民幣，觀影人次按年上升26.4%至1.63億，創同檔期新紀錄，數據反映今年春節內地的消費情況已見好轉。

雖然內地經濟尚未完全恢復，但消費意欲已有所提升，主因今年為2019年以來首個不受疫情影響的春節假期，令大量需求釋放。然而，旅遊人均消費仍然低於疫情前水平，且假期期間大型購物中心的人流按年有所減少，故實際消費市道仍然未能復甦。

與此同時，於春節假期期間內地錄得逾1,351萬人次出入境，而本港錄得125.5萬內地旅客人次訪港，港人北上人次達到228萬，顯示北上港人較南下的內地旅客多，相信有助刺激內地消費。

港人北上打擊本地經濟 至於新春期間本港飲食業生意額按年下跌15%，主要因港人北上消費，以及本港經濟情況較弱導致消費力下降。

日前，國務院批准增加西安和青島作為內地赴港澳個人遊城市，預期將會增加內地旅客訪港，有助帶動本港旅遊業及消費發展，估計西安和和青島作為先行試點，未來有機會加快開放更多內地城市赴港澳個人遊，相信有望刺激本港的經濟發展。

匯盈集團研究部主管 陳鳳珠（作者為註冊持牌人士）