名家筆陣：港金融發展受惠新政

政府公布新一份財政預算案，預測今年本港經濟將逐步改善，並期望各行各業的經營環境持續好轉，預計全年實質增長介乎2.5至3.5%，2025至2028年間將平均每年實質增長3.2%。金融業作為高增值行業，有望在以下幾項政策措施的推動下有所改善。

同時，預算案提出，將豁免房地產投資信託基金（REIT）單位轉讓和期權莊家進行證券經銷業務的印花稅，或能有效提高市場競爭力，增加本港金融業吸引。

此外，「新資本投資者入境計劃」即將接受申請，料將有助於增強本港資產及財富管理、金融及相關專業界別的發展優勢，支持創新科技產業發展，為本港帶來更多資金與機遇並利好業界發展。

香港作為國際金融中心，擁有獨特的優勢與使命，特別對鞏固傳統歐美資金的吸引力，以及致力開拓及吸引包括中東及東盟地區的新發行人及資金等目標，在交易等方面與國際接軌十分重要。

自2018年以來，香港已因惡劣天氣停市11次，其中2023年就有4次，如能在惡劣天氣下維持市場運作，將對區內及國際投資者進行交易、管理投資組合及相關風險，以及增強本港國際化等有利。

惡劣天氣開市添動力 現今已有疫情期間的居家辦公經驗及可靠的技術保障順暢安全的遠距離工作。香港銀行公會及香港銀行同業結算與專責小組及港交所等早前均已確認，在惡劣天氣如常運作或通過線上遙距介入相關系統等方面的支持，相信本港金融業已多數做好準備。本次預算案表示目標今年中落實港交所在惡劣天氣下維持市場運作等方面的市場意見，相信在惡劣天氣下開放包括滬深港通等證券及衍生品市場，將能為本港金融市場增添更多動力。

意博資本亞洲管理合夥人 鄧聲興（作者為註冊持牌人士）