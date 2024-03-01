新盤焦點：Belgravia Place第1期暫收2220票
市區新盤收票反應理想，恒基地產(00012)的長沙灣巴域街Belgravia Place第1期，在過去6日內累計接獲2,220張入票，按周日首輪發售138伙計，已錄超額認購逾15倍，並將於周六晚上8時截票。
恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，首輪發售單位涵蓋開放式戶至三房戶，折實價由316.8萬至752.31萬元，折實平均呎價約15,888元。開售當日會即場抽籤決定揀樓次序，並劃分兩組揀樓，優先的A組買家須購至少一個實用面積400方呎或以上的單位，或兩伙指定單位。
維港1號個別變相減價25%
他續指，樓盤的內部間隔靈活可變，以第1A座19樓單位17為例，實用面積269方呎一房，層與層之間有約3.5米高，露台設趟摺門，引入自然光。同系粉嶺北ONE INNOVALE第3期ONE INNOVALE-Cabanna，昨招標售出兩伙連花園特色戶，套現1,645.3萬元。鰂魚涌THE HOLBORN亦沽兩伙，共涉1,209.53萬元。
另一方面，中國海外發展(00688)旗下啟德維港1號，新近修訂兩張價單，將部分單位的最高折扣率增至38%，個別變相減價約25%。以價單4號的2B座25樓J室為例，定價1,444.1萬元，原折扣率為17.5%，調整後折實價由約1,191.3萬元降至約895.3萬元，最新折實呎價約19,851元，亦即減價約296萬元。項目將於周日出售12伙最新已調整折扣的單位。
一手單日51刁 2月最多
撤辣後一手市場成交量驟增，昨共錄得逾51宗成交，為繼財政預算案公布當天後，再刷新2月單日最多紀錄。
其中，信和置業(00083)、會德豐地產等4大發展商合作的西南九龍維港滙I，連沽3伙，共涉6,422萬元。包括1座21樓C室三房戶，實用面積966方呎，成交價2,938萬元，呎價約30,414元。萬科香港的西營盤15 WESTERN STREET昨亦沽6伙開放式戶，成交金額共4,150萬元。
南豐約睇樓送現金券
南豐集團香港地產處執行董事許謙讓稱，預約參觀集團旗下一手樓盤，可獲100元商場現金券，對於政府撤銷所有辣招表示歡迎，相信會刺激一手二手成交，對樓市有積極的支持作用。
薈鳴推新招吸收租客
發展商出招吸引投資者入市。宏安地產(01243)的黃大仙薈鳴，最新修訂價單，推出「買樓收租易付款計劃」。該公司執行董事程德韻稱，新計劃提供更低訂金及更靈活付款方式予物業投資者。
最高享27%折扣
該公司營業及市務高級經理陳永盟指，新計劃享最高27%折扣，條件為買家或其親屬於香港擁有住宅物業，可簽署臨約時付5%樓價，餘款在發出收樓通知書時繳付，完成交易有4%現金回贈。
以10樓G室一房戶為例，實用面積230方呎，新計劃下，折扣後售價380.6萬元，樓花期內僅付約19萬元臨時訂金。項目現時共有6個付款計劃，折扣率最高的120天現金付款計劃，可享30%折扣。
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