港島兩幅靚商業地下財年被剔除

面對商廈空置率高企，本財政年度賣地表內3幅商業用地，最終全數未有推出。政府昨公布下年度賣地計劃，現時計劃內的金鐘道金鐘廊以及前灣仔已婚警察宿舍兩幅港島靚地，下年度將會被剔除。

發展局局長甯漢豪解釋，金鐘廊項目屬「寶地」，故此不會在現市況隨便出售，現時亦正與租客洽談續租事宜。至於灣仔地皮則因應前方的舊灣仔警署用作國際調解院，需借用該地塊作工地用途，故從賣地表抽走。

而下年度賣地計劃將會提供兩幅商業地，其中一幅為滾存的啟德4C區4號商業/酒店用地，另一幅屬新增沙田石門地皮，合共提供約129.17萬方呎樓面。

此外，新財政年度將推出一幅「巨無霸」工業用地，該幅元朗洪水橋及厦村第39A及39B區地皮，預計可提供約585.57萬方呎樓面。市場初步估計每方呎樓面地價約1,000至2,500元，估值約58.56億至146.39億元。

元朗工業地雙信封制招標 至於已安排於今季推出的元朗創新園福宏街與宏利街工業地，甯漢豪透露，地皮將於3月中以雙信封制形式進行招標，不一定價高者得，價格因素僅佔三成。而餘下的七成為非價格因素，將考慮產業發展方面，如會否採用創新科技、先進的組裝合成模式，會否提供較三成規限為多的樓面予政府，或能夠在60個月完工期限前提早完成，都屬加分因素。