下年度賣地涉5690伙新低

推8幅住宅地 來季僅沙田地提供280戶 樓市撤辣成效未明，政府未敢貿然加快推地，2024至2025財政年度賣地計劃提供的8幅住宅地，可建單位僅約5,690伙，按年勁減約37.6%，並為主動推地以來的14年最少。而下季賣地安排雖打破今季零供應局面，惟只有一幅小型住宅地推出，提供約280伙。

發展局局長甯漢豪指出，連同鐵路物業、市建局與私人重建及發展項目，下年度私宅供應約15,150伙，仍較年度供應目標約1.32萬伙為高。而下年度賣地表未有加入太多土地，反映政府按部就班推地，若投放太多，反而令市場感到不切實際。

踢走兩幅東涌東住宅地 而現時賣地表尚有8幅住宅地待推，不過新年度將會剔走兩幅位於東涌東的住宅地，主要是不希望供應過分集中於某一區。取而代之，新財年將會新增兩幅位於沙田小瀝源的住宅地。據市場初步估算，新賣地表住宅土地總值料約128.29億至293.05億元。

而兩幅新增的沙田土地分別位於源順圍，以及沙田圍路與小瀝源路交界，其中源順圍住宅地率先於下季推出招標，位置鄰近港鐵第一城站，佔地約2.48萬方呎，總樓面約14.85萬方呎，須提供約7,800方呎社區設施。市場估值約4.46億至10.1億元，每方呎樓面地價約3,000至6,800元。

對於樓市辣招撤銷後，下季仍只推出一幅規模較小地皮，甯漢豪強調，每季推地都會審視市況，現時仍屬撤辣初期，希望以審慎步伐去展開賣地計劃，故策略性地選擇一幅較為成熟土地推出市場。

地政總署署長黎志華補充，新增的兩幅沙田住宅地可望於短期內完成規劃程序，並透露唯一滾存的東涌東住宅地，即東涌第106A區地皮，單位面積下限由約969方呎，放寬至約646方呎，相信縮減後市場會更容易接納，項目將提供約700個單位，並須提供約160個青年宿舍宿位。

市建局觀塘項目最矚目 至於「一鐵一局」以市區重建局有較多供應，該局下年度推出3個項目，分別於九龍城、旺角及觀塘，以觀塘市中心第4及5發展區項目最矚目，可建樓面約270.28萬方呎，預計提供約1,700伙。

期內亦會推出一個鐵路物業項目，為去年11月因「零入標」而收回的東涌東站第1期物業發展，涉及約1,200伙。此外，私人發展及重建項目下年度將提供約5,400伙。

回顧本年度，私宅供應目標為1.29萬伙，由於季內再有私人發展完成契約修訂，增加約2,500伙，全年最終供應約1.4萬伙，較目標多約8.5%。值得留意，本年度供應當中，佔約10,720伙來自私人發展項目，佔比超過76%。

泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚認為，不擔心供應不達標，重點在於項目建造速度，以及減少流標，而賣地表土地分布理想，各地區及不同規模土地都有提供。全面撤辣後市場需求或增加，發展商貸款放寬亦有助投地，建議政府可大膽些推出多點供應。

下年度賣地計劃住宅地一覽 賣地計劃住宅供應量年度統計