巴菲特：從子女讀幼稚園時起步

對於親子理財，巴菲特認為家長大都明白向子女灌輸金錢觀，以及如何正確理財的重要性。不過，「知道」跟「行動」始終是兩回事。

根據外地機構一項親子理財調查，在育有6至18歲子女的家庭當中，有高達96%的父母認同理財的重要性，不過從甚麼地方開始教導子女理財，以及由何時開始，不少家長仍有疑問。

此外，美國投資管理公司普徠仕（T. Rowe Price）曾訪問逾千位家長及約1,000位年輕人，只有4%表示，家長在他們5歲前就開始討論理財，三成表示，家長在他們15歲後才開始討論，有14%人更指家長從無跟他們談論有關議題。

5•10•15歲最關鍵 教導小孩子理財的時機極為重要，父母雖然明白「孩子教育不能等」，但不少人卻不知從何入手，又認為子女年紀尚幼。但巴菲特認為，家長可以在子女就讀幼稚園時就開始討論理財，毋須等到子女步入青春期時才開始。

子女讀幼稚園時學理財有用嗎？家長不宜忽視及早開始的重要性，有研究指，小孩子3歲時的大腦發展已達八成，3、4歲已可理解基本金錢概念。

對於教導子女理財，巴菲特表示永遠不嫌早，無論是教導孩子一元的價值、「需要」與「想要」之間的分別等，全都是孩子在年幼時就會遇上的概念，能夠幫助他們了解這些事情是最好。

親子理財專家教路，父母應該在子女不同年齡階段，灌輸不同的理財觀，5歲、10歲及15歲更是關鍵期，但不宜用「說教」方式，而是放手讓子女「實踐」。

放手實踐 吸取經驗 專家指，父母教導孩子理財時，不妨就地取材，當孩子5歲時，父母可打開銀包，讓孩子認識不同面值紙幣，並引導孩子思考何時要用錢；如果不夠錢怎麼辦；有甚麼東西用錢也買不到。

當孩子10歲時，父母是時候提供零用錢，予他們獲取實戰經驗，父母可從旁觀察孩子如何使錢，更可以化身成「父母銀行」，例如孩子存入100元，父母之後可向其發還110元，做到連本帶利的效果，多出的10元就是利息，如果孩子知道存錢至「父母銀行」可賺取利息，便能夠推動他們存錢。

專家認為，孩子15歲讀中學時就已經可以學投資。巴菲特早在11歲時就已經開始投資。美國有不少家庭，父母也很早就跟孩子「講股」，而且與他們一起參加股東會。