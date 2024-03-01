同股神偷師 學親子理財

在今時今日的社會，面對激烈的競爭，父母都想子女快人一步，贏在起跑線，除了協助子女提升學習能力外，如果能夠及早向他們灌輸正確理財觀，子女成為「小富翁」並非不可能。「股神」巴菲特在金融市場上戰績彪炳，不少人都想一窺其理財之道，原來他對於親子理財也別有一套心得，各位家長不妨偷師！

激發孩子創業精神 事實上，巴菲特小時候已有一定的理財，在6歲時曾以25美仙買入6罐可樂，每罐再以5美仙售出，賺得5美仙，又曾經逐家逐戶賣雜誌及香口膠，年紀輕輕已懂得從事銷售賺錢。

現今小孩創業意念無限，如創立的生意經營有道，隨時賺得第一桶金。美國少女Alina Morse在十幾歲時就已創立Zollipops糖果公司，為求無限制地吃心愛的糖果，在家中不斷鑽研，最終成功研發不會蛀牙的無糖棒棒糖及硬糖，一年收入達到數百萬美元。

澳洲女孩網紅Pixie Curtis在10歲時創立玩具公司Pixie's Fidgets，在具商業頭腦的母親幫助下，首月營業額高達20萬澳元，兩年後身家已逾半億港元。

雖然孩子長大後，未必會成為一家大型企業的舵手，但小時候的「營商」經驗可讓他們日後發掘賺錢機會，從而引導他們踏上這條道路。

教導先儲蓄後消費 巴菲特指父親教導他養成儲蓄的習慣，他認為「定期存一點錢也有回報」，並強調長期收益勝過短期享樂的理念。「與其把錢用來買你根本不需要的梳打水，倒不如把錢存起來，通過賺取利息為你賺更多的錢。」

父母可能會定期給零用錢予子女，但須讓他們明白不可以錢一到手就花光，因為一分一毫得來不易，宜幫助他們建立「先儲蓄後消費」的概念，並且把用於消費及儲蓄的零用錢分開來，以及設定儲蓄目標，這樣他們在過程中就體會到想買一樣物品是要靠自己努力存錢。

投資者及理財教育委員會的「親子理財調查」顯示，有約八成受訪家長會給子女零用錢，77%是為滿足他們實際需要，53%為培養子女的儲蓄習慣，只有28%認為給子女零用錢，讓他們有開始管理金錢的機會。

如果要為子女儲起零用錢，父母可以為子女開設儲蓄戶口及申請扣帳卡，當中可選擇定存利率較佳的兒童戶口，個別銀行向兒童戶口提供較優惠的存款利率，讓小朋友可以在無風險的情況下感受賺息滋味，並且體驗及了解何謂銀行存款及開戶。

父母率先以身作則 巴菲特的父親是其理財路上的啟蒙老師，他指很年輕的時候，已在父親身上明白及早培養良好習慣的重要性，其中非常重要的是父親教導其學會儲蓄，他更視父親為英雄。由此可見，父母在塑造孩子未來財務方面的角色甚為關鍵。

父母想成為子女心目中的英雄，必須以身作則，在日常財務決策上做出明智的決擇以激勵孩子。當然，並不是要求父母成為專業投資者，但至少要把家中財政打理妥當，為孩子設立好榜樣。若父母背負着一些麻煩的債務，宜盡快消除，例如正面對清還卡數及龐大利息的困擾，可考慮把卡數整合，轉變成一筆利息更低的貸款。

了解需求想要有別 人的欲望無窮無盡，不過金錢卻有限，父母須向孩子傳達一個訊息，就是「不可能擁有想要的一切」，在孩子花錢買心儀的物品之前，需分辨「想要」（Want）及「需要」（Need）的差別，要學會控制衝動消費（Impulse buying）的欲望，不應立即就出手購買，父母可提醒子女看看家中是否已有相同物品，又或者思考是否真正有需要，非買不可。

巴菲特建議，可讓孩子列出5至10件想買的物品，然後再逐件衡量，記下哪件是「想要」、哪件是「需要」，並且解釋原因。

巴菲特早年協助製作一齣名為《秘密百萬富豪俱樂部》的兒童動畫，共有26集，每集探討一個主題，例如信用卡如何運作等。在動畫中，他是一班學生的導師。他更指，在該動畫中教導的事物，全都教給其3名孩子。

父母如果能夠及早向子女灌輸正確理財觀，他們成為「小富翁」並非不可能。 Pixie Curtis在10歲時創立玩具公司。