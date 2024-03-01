股壇MasterMind：地產股估值便宜 不妨買入長揸

《東網產經》財經直播節目「股壇MasterMind」昨日邀請iFAST Global Markets副總裁溫鋼城分析，他表示對港股不用太悲觀，恒指似乎已觸底，並形成上升軌，若短期無跌破上升軌，投資者可繼續看好，暫在16,000至16,300點有支持。他指若未來沒有重大負面消息，加上聯儲局將減息，或推動人民幣反彈，對港股有利好，料恒指今年上望20,000點。

雖然樓市全面撤辣，加上金管局暫停實施「加兩厘」壓測，以及調高按揭成數，惟地產股普遍反彈後回吐。溫鋼城認為，香港樓市難全面向好，今時今日大筆內地資金南下買樓已不復見，加上按揭利率暫時下調空間不大，難催谷樓市成交，料樓價趨平穩。不過，如以市帳率計，發展商估值較歷史水平便宜，加上撤辣始終對它們有利，長線投資亦無妨。

新股數量看升 有利港交所 港交所去年成績表遜預期，溫鋼城指，市場早已有心理準備，因為股價下跌幅度不大，雖然近期在250元時遇阻力，但隨着未來港股趨穩定，料新股數量今年回升，相信對該所有利，目標價依然睇300元。

想了解溫鋼城更詳盡的分析，可以掃描二維碼觀看「股壇MasterMind」的節目片段。