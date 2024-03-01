日通脹回歸 央行官員籲結束負利率

近期日本股市表現強勁，經濟雖因高基數效應而陷入短暫的「技術性衰退」，但隨着日本物價穩步上揚，其經濟很大機會擺脫長期受通縮困擾的問題。

Yen價創兩周高 日本央行政策委員會成員高田創表示，即使經濟前景仍有不明朗因素，但終於能夠預視到通脹實現穩定在2%的目標，而今年春季的勞資薪酬談判（春鬥）將成為重要的一環。

高田的言論被外界解讀為央行「放鷹」的信號，日圓兌每美元一度重回149.62，相當於每百日圓兌5.231港元，創下兩周新高。高田強調，貨幣政策需要平衡寬鬆政策效果和副作用，並提到需要檢討孳息率曲線控制（YCC）、解除負利率等。他明確指出，目前非常強力的貨幣寬鬆政策，需進行轉換；惟同時補充，縱然結束負利率政策，也不打算在未來持續上調利率。

薪酬增長是影響物價的重要因素之一，由於很多日本企業已經表明將大幅加薪，意味物價可能進一步上揚。市場估計，日本央行在3月或4月的貨幣政策決策會議上解除負利率的聲音日漸增強。從消費數據來看，日本今年1月的零售銷售按月增長0.8%，好過市場預期的增幅0.5%，反映當地消費未有因通脹而受到太大打擊，民眾已逐漸接受通脹回歸的新常態。

日股上月升8% 日本股市方面，日經平均指數續於高位震盪整固，昨跌41點或0.11%，收報39,166點，惟2月全月計仍累升7.9%，連升兩個月，依然是全球表現最好的股市之一。

加拿大皇家銀行（RBC）財富管理報告指出，在經歷了過去20年的通縮周期後，日本通脹正捲土重來，這意味企業的加價行為獲市場接納，有望提升整體企業盈利水平。