美出招阻華車廠落戶

發動國安調查 墨西哥設廠關稅伺候 中國發展電動車的進程如日方中之際，相關議題卻成為中美兩國「無限輪迴」的政治角力場！華府昨更高調宣布以「國家安全風險」為由，對包括來自中國的智能聯網汽車及相關零部件展開調查。不僅如此，美國共和黨參議員霍利（Josh Hawley）提出法案，冀大幅提高對中國車的進口關稅同時，一併上調對中國車廠在墨西哥組裝的汽車關稅。所謂「觀微知著」，上述行徑均顯示，華府力阻中國車廠落戶美國，以保當地車廠一線生機！

白宮昨發聲明指，商務部正調查相關汽車是否收集美國公民的敏感資料，或使用鏡頭和感應器詳細記錄美國基建資料，再傳送給中方；又強調上述汽車所以被視為構成「國家安全風險」，是因它們可被遙距操控或中斷運作。

無獨有偶，共和黨參議員霍利日前亦提出法案，呼籲將中國進口汽車的總關稅從目前的27.5%，提高到125%，並尋求對中國車廠在墨西哥組裝的汽車增加100%的關稅。

有外媒分析指出，比亞迪增長速度驚人，並且主打廉價電動車，才是美國3大車廠福特（Ford）、通用汽車（GM）及斯泰蘭蒂斯（Stellantis）的真正威脅。分析提及，比亞迪之所以推出到低價車型，除因為中國勞動成本低廉，還利用中國在電池行業的主導地位，將生產線自動化。相比之下，美國車廠在電動車業務的績效，遠遠被比亞迪拋離。

舉例福特及通用汽車雖在3年前已制訂電動車轉型計劃，但過程並不順利，其中去年福特每賣一輛電動車就蝕6.4萬美元（約50萬港元）；通用亦在電池平台方面遇問題，無法挑戰特斯拉（Tesla）及現代汽車（Hyundai）等企業。

部分中資汽車股昨日股價