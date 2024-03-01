美出招阻華車廠落戶
發動國安調查 墨西哥設廠關稅伺候
中國發展電動車的進程如日方中之際，相關議題卻成為中美兩國「無限輪迴」的政治角力場！華府昨更高調宣布以「國家安全風險」為由，對包括來自中國的智能聯網汽車及相關零部件展開調查。不僅如此，美國共和黨參議員霍利（Josh Hawley）提出法案，冀大幅提高對中國車的進口關稅同時，一併上調對中國車廠在墨西哥組裝的汽車關稅。所謂「觀微知著」，上述行徑均顯示，華府力阻中國車廠落戶美國，以保當地車廠一線生機！
白宮昨發聲明指，商務部正調查相關汽車是否收集美國公民的敏感資料，或使用鏡頭和感應器詳細記錄美國基建資料，再傳送給中方；又強調上述汽車所以被視為構成「國家安全風險」，是因它們可被遙距操控或中斷運作。
無獨有偶，共和黨參議員霍利日前亦提出法案，呼籲將中國進口汽車的總關稅從目前的27.5%，提高到125%，並尋求對中國車廠在墨西哥組裝的汽車增加100%的關稅。
比亞迪墨國廠年底落實
「事出必有因」，美國近期頻頻在電動車議題祭出新招封殺中國，相信亦與內地電動車企「一哥」比亞迪股份(01211)計劃在墨西哥設立電動車廠有關。事緣比亞迪美洲區首席執行官李柯最新稱，已跟墨西哥各州官員會談，料年底可敲定墨西哥工廠選址，估計廠房可年產15萬輛車，亦意味比亞迪生產的廉價電動車有機會繞道墨西哥出口美國市場。
有外媒分析指出，比亞迪增長速度驚人，並且主打廉價電動車，才是美國3大車廠福特（Ford）、通用汽車（GM）及斯泰蘭蒂斯（Stellantis）的真正威脅。分析提及，比亞迪之所以推出到低價車型，除因為中國勞動成本低廉，還利用中國在電池行業的主導地位，將生產線自動化。相比之下，美國車廠在電動車業務的績效，遠遠被比亞迪拋離。
舉例福特及通用汽車雖在3年前已制訂電動車轉型計劃，但過程並不順利，其中去年福特每賣一輛電動車就蝕6.4萬美元（約50萬港元）；通用亦在電池平台方面遇問題，無法挑戰特斯拉（Tesla）及現代汽車（Hyundai）等企業。
或者一眾歐洲傳統車企深知在電動車技術上難跟內地匹敵，已入股小鵬汽車(09868)的福士汽車（Volkswagen，內地又稱「大眾汽車」）昨宣布，雙方最新簽訂了聯合開發協議。兩企會就車型及平台的共用零部件訂立聯合採購，降低平台成本、發揮協同效應。
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