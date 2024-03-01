百威去年少賺6%

業績公告顯示，百威亞太去年全年少賺6.68%，至8.52億美元；正常化溢利為9.17億美元，按年上升6.75%；收入增長5.83%，至68.56億美元，而按公司內生增長數據計算為增長11.1%。年內總銷量有92.76億公升，按年增4.83%，主要受集團在中國的穩健表現及印度的強勁增長所推動；惟單計第四季，相關數字按年輕微下跌0.69%至15.66億公升。

中印上季收入升 韓銷量跌 按地區劃分，涵蓋中國、印度、越南及出口的亞太地區西部收入，去年按年升7.38%至56.13億美元；而南韓、日本及新西蘭等亞太地區東部收入則有12.43億美元，微跌0.63%。

至於中國去年第四季除息、稅、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）增幅為44.4%，盈利率擴張4.8個百分點；收入及每百升收入分別增長11.1%及14.7%，主要受品牌組合及渠道復甦帶動，但期內銷量下跌3.1%，涵蓋核心及價值品類，主要受消費者信心疲弱所影響。全年計，在渠道復甦及持續高端化的支持下，中國銷量增長4.3%，其中高端及超高端產品收入均錄雙位數增長；市場份額則提升0.69個百分點。

海外市場方面，印度的高端及超高端產品組合的合併收入，亦錄雙位數增長，仍然是百威品牌的全球第4大市場。

要留意，一直以來「拖業績後腿」的南韓，去年第四季銷量呈中單位數下跌，收入見低單位數增長，而該企估計，在南韓總市場份額減少了約1.5個百分點，主因日本品牌重返市場。

百威亞太首席執行官兼董事會聯席主席楊克（Jan Craps）表示，留意到中國啤酒市場下半年有回升趨勢，而且對高端及超高端啤酒有持續需求，強調集團會繼續奉行高端化策略，主攻高端及超高端品牌，因內地無論在收入、盈利等仍是集團最大的市場，「全球每4瓶啤酒消費有一瓶在中國」，亦會加大力度在內地多個省市拓展銷售渠道，新近亦與可口可樂合作，進一步開拓安徽、湖南市場。

他又指，集團增派末期息是因現金流充裕，所以冀以此回饋股東。

大行嗌買 股價看升四成 大行摩根士丹利予百威亞太「增持」評級，目標價看18.6元，亦即較現水平有逾46%上升空間，因其中國業務優於中國同業，高端品牌增長穩健。大和則提及，若撇除相關稅費撥備，核心業績實情符預期，予其目標價17元，評級則為「買入」。

百威亞太去年業績摘要