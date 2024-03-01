太航少賺84% 派息減

集團表示，由於全球經濟增長放緩、利率上升、新建造貨船的交付量推高貨船供應，以及內地港口僅出現有限度的擠塞，市場貨運租金於年內大部分時間均受到壓力。其核心業務，即小靈便型及超靈便型乾散貨船按期租合約對等基準的日均收入分別為12,250美元及13,830美元，按年分別減少48%及51%。

料地緣危機支撐運費 不過，集團提及今年首季的盈利水平維持強勁，又謂即使部分國家的經濟增長有所放緩，但全球小宗散貨需求依然強勁。內地的疫後經濟復甦以及與綠色能源轉型掛鈎的商品需求正在推高全球需求增長，尤其是煤炭、鐵礦石及小宗散貨。

此外，集團表示繼續關注紅海及亞丁灣事態發展，局勢顯然嚴峻。至於巴拿馬運河預計至少於2024年下半年之前將繼續限制貨船通航，這些問題將繼續減少實質貨船供應量，為貨運租金帶來支持。