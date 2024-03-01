阿里雲再度劈價 減幅達55%

阿里雲戰略發布會昨在北京舉行，並以「成本‧成長‧成功」為主題，提出雲端運算價值主張，倡導讓更多企業享受到雲端運算的價值。雲智能集團資深副總裁、公共雲事業部總裁劉偉光指，此次減價參與產品最多、受益用戶群最廣、首次新舊用戶同享，且零門檻不限購。

據介紹，周四起涵蓋500多個產品規格、100多款核心產品都會減價。劉偉光強調，阿里雲降價並非短期市場競爭行為，而是一個長期戰略選擇，這是公共雲的商業模式決定。只要客戶愈多，供應鏈採購成本、均攤研發成本和資源閒置成本就能不斷降低。

華公共雲滲透率低 他又指，現時內地雲端運算發展已逾10年，但公共雲滲透率仍大幅低於歐美市場。中國市場的伺服器存量規模為2,000萬部，美國伺服器存量規模約2,100萬部，但美國以公共雲形式提供服務的算力比率為60%，中國僅28%。