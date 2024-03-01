滙豐保險簽近20億壽險單破世界紀錄

滙豐保險（HSBC Life）公布，在香港售出一份涉2.5億美元（約19.5億港元）的人壽保險，打破健力士世界紀錄的最高價值人壽保單紀錄。

該保單由滙豐保險簽發及全額承保，於今年較早前簽發，並經保險中介Charles Monat Group售予一名超高淨值客戶。該保單為滙瓏環球壽險計劃，是具備財富保值及傳承功能的終身保障壽險計劃。

亞洲客保險傳承財富需求升 滙豐保險香港及澳門行政總裁文德華（Edward Moncreiffe）表示，亞洲是全球超高淨值人口增長最快的地區，因此留意到區內透過保險方案進行業務繼承、遺產管理及財富傳承的需求有顯著增長。集團簽發這些大額人壽保單證明香港已重新確立其作為財富管理首選的市場以及其國際保險中心的地位。

除了該保單以外，滙豐保險在過去12個月亦簽發另外10張保額價值5,000萬美元或以上的保單予個人客戶。這些大額保單證明了超高淨值客戶群使用人壽保險方案作為財富傳承及遺產規劃工具的需求正不斷增加。

在此之前，世界最高銷售紀錄的保單據報涉2.01億美元，由一名科技大亨於2014年在美國加州購買，當時有19間保險公司承保。據指，該保單由一間專注富豪客戶的經紀公司Charles Monat所介紹。