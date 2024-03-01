外資掃A股一年最多

上月涉607億 橋水仍料吸資潮難重現 窺見中國未來一年經濟目標的重量級會議即將在3月份登場，為2月最後交易日的A股帶來放量式上漲行情，加上國際指數公司富時羅素隔夜敲定擴大納入A股的最新名單，外資透過滬深股通昨狂掃入A股，全日淨買入166.03億元（人民幣‧下同），創逾7個月來單日最多，2月累計更錄淨買入607.44億元，結束連續6個月狂沽貨走勢，單月規模為逾一年來最勁。

不過，全球最大對沖基金橋水（Bridgewater）聯席投資總監坦布爾（Karen Karniol-Tambour）卻大潑冷水，指中國不太可能出現新一輪資金流入潮，又形容內地經濟增長將欠驚喜，主要歸咎於政府提振經濟的刺激措施不夠大膽。

去年GDP增5.2%勝歐美 雖然未知她的言論是否激將法的一種，尤其是趕於3月內地重量級會議前發表，但外界普遍對今年內地刺激經濟的力度、政策投放方向早已議論紛紛。摩根士丹利中國首席經濟學家邢自強認為，若今、明兩年推出7萬億至8萬億元的財政刺激政策，且主要資金用於支持消費和居民部門，讓農民工等廣大群體享受到更好的社會福利，從而減少預防性儲蓄，釋放消費潛力，將有助於內地經濟實現更合理的通脹和經濟增速的水平。中金公司亦指，擴需求、穩增長，財政政策力度關注度提升。

國家統計局昨公布，經初步核算去年國內生產總值（GDP）為126.05萬億元，按年增5.2%，年底為止全國人口約14.09億人，按年減少208萬人；全年人均GDP為8.93萬元，增5.4%；國民總收入125.12萬億元，則增5.6%。當局副局長盛來運指，5.2%的經濟增速快於疫情三年4.5%的平均增速，亦明顯快於美國的2.5%、歐元區的0.5%及日本的1.9%的經濟增速，對世界經濟增長貢獻率有望超過30%，仍然是全球經濟增長重要引擎。

首月發行新債縮七成 同時，為凸顯化解地方政府債務風險的決心，財政部披露的今年首月地方債發行速度亦見放緩，1月僅發行新增債券1,754億元，按年銳減逾七成，整體發行地方政府債券3,845億元，亦比去年同期少四成。

據預測，首季新增債券計劃發行規模只有約1.08萬億元，或較去年同期實際發行量減少約13%，並為3年來同期新低。

目前穩定市場措施對投資者情緒和資金流動勢頭，開始產生積極影響。昨日滬深兩市主板成交達1.05萬億元，連續兩日破萬億元，且滬綜指以全日最高位3,015點收市，升近2%，深成指及深圳創業板指均漲逾3%收市。

2月計，滬綜指更累升8.13%，升幅為2022年11月後最大；深成指及深圳創業板指數升13.61%及14.85%，雙雙扭轉半年來跌勢，升幅分別是2020年7月後及2022年6月後最旺。

外資經滬深股通投資A股大增