Coinbase躍升全球第4大上市交易所

大摩傳研推比特幣現貨ETF

以太幣昨日觸及3,500美元，24小時漲幅6.19%，創2022年5月之後新高。加密貨幣基金Split Capital的創始人Zaheer Ebtikar表示，市場開始出現一種「非常明顯、害怕錯過」的行情，愈來愈多的人相信應該買入比特幣。