恒指2月彈6% 野村估港今年經濟僅增2.4%

港股於2月最後一個交易日仍然乏力再上，即使全月反彈6.62%，創13個月最佳月度表現。日資投行野村直言，以市況積弱及該行的後市展望，預計股票印花稅得來的庫房收入，下一財政年度仍會低迷，恐會再低過當局預測；預計本港今年經濟增長僅2.4%，低過財金官員預測範圍的下限。

港存款7個月首降 1月港股表現慘不忍睹，不排除資金流出香港。香港金融管理局公布，1月份本港存款按月跌0.58%，為相隔7個月首現回落，港元存款按月及按年俱微跌不足1%，折合港元後的美元存款餘額雖按年多8.52%，按月卻跌1.15%，同樣終結7個月的升勢。同月定存多1.07%，按年更增18.99%。

港銀早前已對今年上半年貸款增長作保守指引，1月份總貸款及墊款按月縮0.8%，按年跌5.5%。就算樓按上升，本港使用的貸款照樣按月跌1.08%，按年縮3.4%；境外使用貸款大約沒升跌，但按年縮11.31%，可數的原因除了銀行縮減內房敞口，就是內地去年起不停減息，融資成本早已低過高息的香港，內銀又急於放貸衝業績，而收入大部分來自內地的信義系乃「表表者」。

大市方面，恒生指數昨低開107點後，曾倒升158點，惜收市倒跌25點，報16,511點；國企指數收跌10點，報5,677點，全月升10.93%；科技指數收升4點，收報3,431點，全月彈14.15%。港股昨日成交額升逾21%，接近1,304億元，但須留意一定程度受MSCI明晟指數調整昨日收市後生效前的相關買賣盤所帶動，對比去年2月底仍低一大截。