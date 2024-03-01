新世界核心多賺12% 半年內推2500伙

該企主營業務物業發展於期內收入為67.41億元，香港和內地分佔約18.5%和81.5%。總投資物業收入為26.74億元，當中香港投資物業收入佔達17.45億元，按年上升約17%，主要受惠於尖沙咀K11 MUSEA等之營運效率及出租率提升。

集團將出售非核心資產的目標由60億元調升至80億元。截至去年底，集團債務淨額與權益比率為49.9%，鄭表示，隨着中港兩地大型基建如啟德體育園等落成，支出將會顯著減少，並且租金收入上升，經常性收益會逐步增加至集團盈利50%，又預料至2026年淨負債比率會加快下降，承諾今年不會供股。