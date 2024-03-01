新世界核心多賺12% 半年內推2500伙
香港大型地產商新世界發展(00017)在截至去年底止半年來自持續經營業務的收入為170.66億元，按年下跌約25%，主要由於香港及內地的物業發展入帳減少。然而，受惠於其商場品牌K11項目中較高毛利的物業投資，毛利上升2%至72.57億元。在政府全面撤辣後，集團對樓市樂觀，宣布搶先推盤，半年內將有2,500個單位應市，包括北角皇都戲院和啟德項目等。
來自持續經營業務的股東應佔溢利為5.02億元，不包括去年底出售新創建(00659)相關的一次性非現金費用。來自持續經營業務的核心盈利為48.66億元，按年上升12%。在包括已終止經營業務的虧損73.15億元後，本期列帳虧損57.72億元。公司宣派中期息每股0.2元，去年同期為0.46元。該企執行副主席兼行政總裁鄭志剛表示，隨着未來盈利能力上升，相信分派會增加。
料樓市買賣短期彈五成
該企主營業務物業發展於期內收入為67.41億元，香港和內地分佔約18.5%和81.5%。總投資物業收入為26.74億元，當中香港投資物業收入佔達17.45億元，按年上升約17%，主要受惠於尖沙咀K11 MUSEA等之營運效率及出租率提升。
鄭歡迎日前政府全面「撤辣」，認為可有效打通換樓鏈釋放購買力，吸引投資客重新入市，相信樓宇短期交投會增四至五成，有助推動香港經濟。可是由於整體供應量多，相信樓市會「量升價穩」。
集團將出售非核心資產的目標由60億元調升至80億元。截至去年底，集團債務淨額與權益比率為49.9%，鄭表示，隨着中港兩地大型基建如啟德體育園等落成，支出將會顯著減少，並且租金收入上升，經常性收益會逐步增加至集團盈利50%，又預料至2026年淨負債比率會加快下降，承諾今年不會供股。
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