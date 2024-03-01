調查：逾三成券商料年內縮業務或結業

本港券商經營環境艱難，香港證券業協會調查顯示，62%受訪業界人士表示其公司過去一年「見紅」，27%認為或於年內縮減業務，更有7%表示或要結業！該會主席高鵑期望港府及聯交所能繼續推出措施，改善港股流動性，激活市況和交投，提振券商生意。

去年62%虧損 對加薪審慎 調查顯示，僅7%會員表示去年有盈利，41%虧損，另有21%是嚴重虧損。虧損主要來自經紀業務（51%），其次為資產或財富管理業務（19%），主要受累去年市況疲弱。

經營成本方面，48%表示工資是最大開支，租金及風控合規隨後，分別有28%及12%。90%認為今年不會增聘人手；加薪亦偏審慎，一成估計要減，兩成預期不變，41%料加3%以下，21%料加3至5%。

高鵑指，市況疲弱且營商成本不停上升，一些券商退出屬理性決定。然而，她相信，大市好轉會帶動券商生意，彌補成本上漲，或有券商「轉軚」繼續打拚。45%受訪會員盼建立多元通道，吸引不同國家的資金，提升股市流動性，另有24%期望港股買賣單位改為一股，降低入場門檻。

港府未有在新一份財政預算案下調股票印花稅，證券業協會副主席吳少梅坦言感到失望，指現時稅率仍高於其他市場，參考其他市場，減低股票印花稅有助推動交投，庫房收入最終「因減得加」，而當局為鼓勵交易所買賣基金（ETF）市場發展而豁免ETF交易印花稅，為何股票不能？她又指，現時不少企業多地掛牌，當香港整體交易成本較高時，投資者會轉戰其他市場，特別是機構投資者。

睇淡大市交投 冀吸巨企 證券業協會董事白韌補充，交易成本與股票流轉速度成正比，特別是高頻交易。業界又希望當局完善上市機制，引進更多種類的企業和大企業，增加股市的選擇，並帶來成交。

該會亦指出，受訪者對港股看法「中性」，42%預測今年恒生指數升5至20%，38%估跌5%至升5%；又睇淡今年港股日均成交額，僅得20%估計多於1,100億元，42%預測900億元或以下。板塊方面，科技及新經濟最受青睞，其次為藥物及生物科技、綠色或環保、汽車及相關產業，之後到公用及電訊。

白韌表示，中銀國際看好防守類股份，目前港股估值便宜，很多股份股息率8至9厘，惟要留意企業的淨負債水平。