港交所年賺118億歷來次高

港股日均成交1050億 縮16% 港交所去年純利按年增長17.7%至118.62億元；收入及其他收益205.16億元，按年升11.16%。派第二次中期股息每股3.91元，按年升5.96%；全年派息8.41元，按年增長17.78%，派息比率維持90%。

該所去年主要業務收入增加3.08%，源於保證金與結算所基金的投資收益淨額創新高，以及倫敦金屬交易所（LME）交易及結算費增加。不過，現貨市場的證券及衍生工具日均成交額跌16%至1,050億元，令交易及結算費減少。另外，公司資金重新錄得投資收益14.87億元，扭轉2022年4,800萬元的投資虧損。

已提早離職的歐冠昇稱，無法控制地緣政治、利率上升等因素，只能做好其業務、建立基礎建設等，並確保未來具清晰的發展方向，不認為自己需要為宏觀因素負上責任。港交所業務多元化策略並已見成效，如交易所買賣基金（ETF）、衍生產品等業務均創單日成交新高，未來亦會持續其多元化策略。

他坦言，地緣政治局勢正拖累投資者對中國市場的信心，令中國的資產價格有所下跌，但強調是所有市場的中國資產均受影響，不單是香港市場，不代表香港要放棄連接中國和世界的定位。

歐冠昇：華資產跌價屬短暫 他又強調，連接中國與世界是港交所獨有優勢，世上無第二家交易所可以做到。中國佔全球經濟約20%，全球對中國資產配置仍然偏低，中國投資者也低配環球市場，認為現時中國資產價格下跌只是短期的問題，而港交所的工作是確保有好的市場基建，當市況好轉，便能從中受惠。

單計第四季，港交所賺25.97億元，按年及按季均跌約12%。收入及其他收益48.57億元，按年減少6.61%，其中主要業務收入挫逾5%，公司資金投資收益亦按年跌近18%。

陳翊庭今日起出任行政總裁，歐冠昇形容，陳具作為港交所行政總裁的成功要素，又笑言她與他的管理風格不同，但也是完美的，寄語她要謹遵自己的風格。

歐冠昇透露，過去35年無間斷地工作，在卸任之後會先休息一段時間，未來將繼續留在香港，也會到美國探親，亦有計劃到歐洲及亞洲地方旅行，以及發掘不同事物及機會，惟未有提到職場規劃。他去年薪酬升3.15%至8,929.5萬元，薪金維持1,000萬元，績效現金獎勵則加13.45%至1,404萬元。

港交所上季業績摘要