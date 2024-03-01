10大屋苑買賣月挫四成

受農曆新年節日氣氛影響，加上撤辣消息公布前，買賣雙方都「按兵不動」。中原表示，2月10大二手屋苑錄約105宗買賣成交，按月下跌約40%，期內六成項目成交量減少。

映灣園僅錄4宗重災 該行指，1月同批屋苑錄約175宗買賣，上月按月減少約70宗，期內仍有6個項目交投量不足10宗，而東涌映灣園上月只錄約4宗，為10大屋苑中最少，按月跌約66.7%。鰂魚涌太古城的成交宗數亦下挫約66.7%，兩項目跌幅最顯著。

其次是荔枝角美孚新邨，上月錄約15宗，按月少約51.6%，平均實用呎價按月跌約1.3%至約9,484元。美聯邱漢榮表示，屋苑3期吉利徑6號低層A室，實用面積約670方呎，三房間隔，望內園景，叫價710萬元，放盤4個月後，在財政預算案公布後，獲區內買家承接自住，成交價600萬元，呎價約8,955元，低市價約5%。

嘉湖呎價$7690最低 樓價方面，10個藍籌屋苑中，2月平均實用呎價佔6個按月回落，跌幅介乎約1.1至6.5%，當中3個屋苑呎價不足一萬元，而天水圍嘉湖山莊僅約7,690元最低，按月跌幅也是同批項目中最大。

中原伍耀祖稱，該盤上月錄約20宗買賣，按月減少約41.2%，由於期內錄兩宗事故單位買賣，拖低平均呎價，預計市場消化撤辣消息後，交投將陸續加快。