撤辣太遲 二手價傷 兩日湧現逾8蝕讓

太古城反價 3年照貶25% 翔龍灣劈10% 損手近百萬 政府撤辣錯失救市最佳時機，樓價已大幅下挫，儘管財政預算案公布後交投量回升，不少業主仍要蝕賣損手，過去兩日二手市場仍出現逾8宗蝕讓。中產藍籌屋苑鰂魚涌太古城套三房戶不足3年帳面勁貶約25%，而土瓜灣翔龍灣兩房海景戶，取消辣招深夜期間獲洽再劈價近一成沽出，約3年帳蝕近100萬元。

太古城過去兩日錄至少兩宗買賣。美聯吳肇基表示，屋苑彩天閣中層H室，實用面積約760方呎，去年12月以約1,400萬元放售，近期減價至約1,288萬元，原先意向以1,200萬元沽貨，撤辣後改變主意，反價80萬元，以1,280萬元獲用家承接，呎價約16,842元。惟原業主於2021年6月以約1,710萬元購入，帳面蝕讓約430萬元離場。

中原吳子麟指，翔龍灣2座低層F室，實用面積約427方呎，1月才以650萬元放售，農曆新年期間已減價至600萬元，屬同類型單位近10年新低。撤辣後有客睇樓，原業主看淡後市，當晚再劈價至553萬元成交，呎價約12,951元，單位2021年購入價650萬元，帳面跌價近15%。

將軍澳二手盤連環損手，繼居屋顯明苑蝕賣後，美聯梁傑透露，都會駅3座中低層E室兩房戶，區內上車客見全面撤辣，減輕稅項負擔，以683萬元入市自住，呎價約13,996元，物業約3年帳面貶值約16.7%。

第一城撤辣後錄4刁 事實上，細價樓交投在各項辣招取消後，反彈最明顯，沙田第一城即錄至少4宗買賣。中原伍錦基稱，該盤50座中層A室，實用面積約284方呎，最初開價約490萬元，議價後售418萬元，較2016年購入價，帳面只升值一萬元，呎價約14,718元。

該行黃達雄表示，大埔中心4座中層H室兩房戶，實用面積約299方呎，議價後減36萬元，周三晚上獲同區分支家庭以392萬元購入，呎價約13,110元。原業主持貨約5年，帳面蝕讓約86萬元。

元朗二手市場撤辣當晚錄至少4宗買賣。利嘉閣朱子華稱，其中好順泰大廈A座低層2室一房戶，實用面積約259方呎，新買家早前聯絡代理睇樓，落實撤辣及暫停壓測後，即時出價洽購，最終以270萬元成交，呎價約10,425元，單位約3年帳面跌價逾30%。

荃中多人爭 288萬售 樓價300萬元以下住宅印花稅僅100元，日後炒賣成本不高，即成搶手貨。美聯鍾家豪指，荃灣中心以往為「炒家天堂」，屋苑18座中層F室，實用面積約329方呎，連減多口價，早前底價已降至280萬元。取消辣招當晚即收3至4組客臨時訂金，終反價8萬元，以288萬元沽出，呎價約8,754元。

內地客485萬掃龍豐 內地買家及公司客紛紛出手。利嘉閣黃靜顏表示，上水龍豐花園B座中層B7室三房單位，實用面積約502方呎，內地新買家來港定居已一段時間，見撤辣可節省稅項開支，以485萬元入市，呎價約9,661元。

市場消息透露，鴨脷洲南灣1座中層單位，市傳以買賣公司形式轉售，成交價約5,000萬元，呎價約27,855元，約6年帳面貶值約12.3%。

太古城 翔龍灣 撤辣後二手樓市蝕讓個案