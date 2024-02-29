宏觀剖析：金融市場面臨動盪多變

在金融市場動盪不安的一年，由於環球市場動態可能會迅速轉變，因此保持投資至關重要。去年最後幾周，投資者紛紛改變投資策略，以迎合對環球央行減息政策的預期，因此金融市場表現強勁，亦導致各類資產的估值上升。然而，今年已經看到環球市場將會發生許多不同的事件，並會重塑投資格局。

部分事件早已列入投資者的關注列表中，如今年環球各地將舉行總統選舉，其中最重要的是11月的美國總統大選。其他較難預測的事件，包括紅海航運中斷及隨後西方國家的應對方式。總括而言，這導致投資者需要面對一個複雜和偶爾令人感到擔憂的環境。

但值得留意的是，對金融市場而言，並非所有今年發生的事件都具有舉足輕重的影響力。當然，美國總統大選是重要的選舉，但並非每場選舉均是如此。對投資者來說，一個實用的方法是專注於理解不同財政政策和地緣政治事件，如何帶來不同的投資風險和機遇。

美財政問題恐續惡化 以固定收益為例，目前環球經濟仍處於放緩狀態，這對債券而言是一個有利的環境，但隨着美國選舉臨近，同時需要關注孳息率曲線的長期變化。鑑於美元為國際儲備貨幣，美國會維持巨額財政赤字。然而，有迹象顯示總統候選人將大肆揮霍財政資金，這可能會導致金融市場失去耐性，以致長期債券的波動性增加。

與債券相比，環球股票沒有像債券迅速地消化減息預期。雖然股票估值已經上升，但並未達到極端水平。

環球股市有機會進一步上升，這對於持有現金的投資者尤其重要。最近分析了自1929年以來，22個減息周期的投資回報率，數據顯示在美國第一次減息後的12個月內，美國股票平均回報率為11%。

中國方面，料會繼續解決房地產市場帶來的影響，雖然美國大選的結果可能會為金融市場帶來重大變化，但無論哪一個候選人勝出，他們對中國的立場不會出現改變，目前美國的保護主義傾向和雙方之間的科技競賽可能會維持不變。

此外，在地緣政治緊張局勢加劇的背景下，策略性配置大宗商品仍是實現多元化投資的關鍵，尤其是黃金。

總括而言，金融市場的轉變可能會非常迅速地發生，因此採取觀望態度可能意味錯失良機。

施羅德投資