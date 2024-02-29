專家點評：日股今年有力改寫新高

日本股市是今年財富展望中的一項高度確信投資機會，尤其日股中提供半導體設備、電池技術、機械人和自動化的科技企業，在不斷增長的行業規模中具全球競爭力。日股今年表現持續強勢，東證指數及日經指數截至上周四的年內回報分別為12.4%及16.8%。現時維持看好日股，並分別上調今年東證指數目標至3,100點及日經指數至45,000點。

日股的上升催化劑包括美國經濟放緩程度溫和且短暫的可能性正在上升、今年日本薪資增長和通脹的良性循環或加強，以及日本央行較大機會繼續實施寬鬆貨幣政策。

東證年內目標3100點 基於上述利好因素，因而上調日股每股盈利預測和市盈率公允值，在東證指數2023財年每股盈利預期按年上升12.8%後，最新預期2024財年及2025財年東證指數每股盈利或分別按年升8.6%及8.7%，東證指數最新目標3,100點的市盈率按2026財年每股盈利預測計算僅稍高過16倍。

海外經濟環境仍然穩健，過去一直認為日本經濟很可能復甦，主因名義工資持續上升和進口通脹放緩將推動日本民眾實際收入增長，日本勞動力短缺亦將推動企業加大資本開支，以及政府經濟政策正產生正面影響，以上均有利日本企業盈利持續上升。鑑於東證指數按未來12個月計算的市盈率在過去經濟復甦期間通常會擴張到16倍左右，因此日股今年有力再創歷史新高，而屆時估值亦屬合理。

企業改革吸引外資流入 東京證券交易所在1月15日公布上市公司改善企業價值措施的進度，當中仍有接近51%主要市場上市公司仍未公布提高企業價值措施，而東京證券交易所的持續監控將增加尚未遵守的上市公司壓力，並且可能持續改變日本企業行為，對整體日股有利。預期日本企業管治改革利好股東權益，加上日本通脹回歸，以及投資者由中國股市轉向日本股市，皆有助吸引海外資金持續流入日股。

日本財務省最新公布年初以來外資流入日股規模達破紀錄的260億美元，海外資金流入或推高估值。東證指數12個月遠期市盈率低於15倍，略高於過去十多年12至16倍區間的中值，因此估值並沒有過高。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管 廖嘉豪