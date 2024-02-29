新盤焦點：Belgravia Place加推 周日賣138伙

據統計，本周末兩日有至少13個樓盤開售搶客，共涉及逾390伙，爭飲撤辣後頭啖湯。恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，項目價單2號只有小部分單位加價2%。價單所見，新一批單位折實平均呎價約15,986元，較上周推出的首張價單15,902元僅高約0.5%。加推單位折實價416.88萬至752.31萬元，折實呎價14,978元起。該盤過去5日累收逾1,570票，按兩張價單共220伙計，超額逾6倍。

會德豐地產旗下鄰近藍田港鐵站的KOKO MARE，亦安排周日起以先到先得形式發售92伙。該集團副主席兼常務董事黃光耀表示，全面撤辣可直接減低買家的稅項負擔，有助推動需求增加。