新盤焦點：Belgravia Place加推 周日賣138伙
辣招全面撤銷，發展商隨即出動，多個新盤一擁而上。財政預算案後首個發售的全新盤，恒基地產(00012)長沙灣巴域街Belgravia Place第1期，昨日加推72伙後，同步落實周日開售138伙。
13項目390單位周末搶客
據統計，本周末兩日有至少13個樓盤開售搶客，共涉及逾390伙，爭飲撤辣後頭啖湯。恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，項目價單2號只有小部分單位加價2%。價單所見，新一批單位折實平均呎價約15,986元，較上周推出的首張價單15,902元僅高約0.5%。加推單位折實價416.88萬至752.31萬元，折實呎價14,978元起。該盤過去5日累收逾1,570票，按兩張價單共220伙計，超額逾6倍。
該公司旗下樓盤昨共沽約12伙。恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝指，鰂魚涌THE HOLBORN錄5宗成交，套現近2,600萬元。市傳有大手買家斥資逾1,050萬元連購兩伙利奧坊‧曦岸單位。
會德豐地產旗下鄰近藍田港鐵站的KOKO MARE，亦安排周日起以先到先得形式發售92伙。該集團副主席兼常務董事黃光耀表示，全面撤辣可直接減低買家的稅項負擔，有助推動需求增加。
名日‧九肚山四房將招標
長實集團(01113)的沙田名日‧九肚山，將於周日起招標發售四房連家具現樓單位。長江實業營業經理詹勳榮表示，上述為第1座3樓C室，實用面積1,226方呎，坐向東南，配備齊全家具。而中洲置業的沙田星凱‧堤岸部署同日展開新一輪銷售，涉93伙。
撤辣後，普遍發展商看好後市。新鴻基地產(00016)副董事總經理雷霆表示，歡迎政府宣布全面撤銷樓市辣招，相信好快可以令樓市成交增加，活化市民換樓鏈，使首次置業者有更多選擇，加快樓市復甦。嘉華國際營銷及市場策劃總監（香港地產）温偉明表示，撤辣及金管局取消壓測要求，對樓市帶來正面訊息，兩者進一步減輕買家入市負擔，吸引更多本地投資者及海外專才入市。
同時，市場昨接連出現3宗交易告吹，涉及樓盤包括北角海璇，馬頭角賈炳達道瓏碧及啟德尚‧珒溋，3宗交易總額共涉逾1.4億元。
本文連結 : https://orientaldaily.on.cc/content/產經/odn-20240229-0229_00204_025/新盤焦點：Belgravia-Place加推-周日賣138伙
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：