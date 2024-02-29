下財年私宅供應萬五戶新低

賣地計劃私宅供應量

樓市交投持續疲弱，政府土地供應步伐有所放緩，據最新財政預算案，下年度賣地表提供8幅住宅地，連同其他土地來源，全年度私宅供應料約15,000伙，按年大減約27%，為主動賣地以來14個年度最少。

上述私宅供應包括政府住宅地、鐵路物業、市建局及私人發展項目，相比本年度賣地計劃可供興建約20,550伙，下年度伙數大減約5,550伙，並終止連續4年升勢。事實上，住宅供應減慢有迹可尋，今季賣地計劃已破天荒出現住宅地「零供應」狀況，政府解釋是考慮到市場投資氣氛淡靜而作出決定。

以現時賣地表資料顯示，現時滾存住宅地剛好有8幅，當中兩幅曾有流標紀錄，包括去年1月收回的赤柱環角道豪宅地，以及11月流標的東涌東第106B區住宅地。而較矚目還有啟德第4B區5號地盤，該地原為商業用途，改劃後總樓面料約112.6萬方呎。

沙田兩地或納入賣地表 不過，賣地計劃土地向來「有出有入」，現時賣地表住宅地數目雖與下年度相同，但不排除政府會剔出部分土地，再納入其他新增供應。位於沙田小瀝源兩幅改劃作住宅發展的土地，料有機會納入下年度賣地計劃，預計可建超過1,000伙。

其中，位於沙田圍路及小瀝源路交界的土地規劃相對較大，佔地約6.46萬方呎，可建總樓面約32.29萬方呎，料提供約650伙。

另一幅坐落於插桅杆街，地盤面積約3.23萬方呎，可建樓面面積約19.38萬方呎，預計可供發展390伙。

預期剔出啟德商業項目 此外，本年度賣地表3幅商業地最終未有推出，而下年度賣地計劃提供兩幅同類用地，提供約129.17萬方呎樓面，估計其中一幅位於啟德的商業地將會被剔除，保留灣仔及金鐘兩幅地適時推出。下年度亦有一幅工業用地供應，涉及樓面面積約581.27萬方呎，屬歷來規模最大同類土地。

泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚指出，樓市撤辣有助帶動住宅交投回升，放寬物業發展項目融資比例，對賣地市場均有正面影響，但認為仍要待息口調減後才較穩陣。而地價已累跌相當水平，相信下年度不會繼續破底，料會有所回升。