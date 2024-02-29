置業鬆綁 樓價恐照插10%

曾煥平

樓市全面撤辣，市場雖普遍睇好交投量回升，惟部分意見指今年樓價仍有下調空間，市民不用急於入市。

仲量聯行香港主席曾煥平表示，政府撤銷所有調控樓市措施，預期全年住宅成交量可以顯著增加約10至15%，樓價跌勢將會減慢，幫助樓市軟着陸。然而，影響樓市的負面因素包括利息高企、經濟疲弱、積壓的大量新盤等仍然存在，單靠撤辣難以扭轉跌勢，預期樓價今年仍會下跌約10%，要待減息及經濟好轉，樓價才能止跌回升。

普遍預計交投反彈 擁有多項物業的資深投資者伍冠流稱，政府全面撤辣，減輕買樓成本，對市場是「好事」，會考慮再入市，但不敢出高價，選擇時亦要較謹慎，因為未來仍有大量新盤供應，市場需時消化，若利率再升，新盤降價推售，對整體市場仍有壓力，短期樓價有機會再跌約5%，交投肯定會向上。

不過，資深投資者陳清白指，樓市撤辣作用不會太大，樓價已累積不少跌幅，買家不會因為慳少少稅而忽視樓價走勢，但認為撤辣可減慢樓價跌幅。若市場有「摸貨」轉讓，或會有炒家出手「托一托」市，才對市場有支持。後市表現取決於息口，相信要待香港減息，樓市才有機會好轉。

香港專業地產顧問商會會長蔡志忠認為，撤銷辣招稅對疲弱樓市有積極提振作用，過去幾年，香港經濟環境嚴峻，樓市受衝擊，如今才撤辣已較遲，但仍是好事。重創的樓市需要長時間才能復原，基於外圍環境複雜，多個負面因素沒有太大改變，預期今年樓價仍有約5至8%下調空間。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑預料，撤辣或可刺激新盤成交量增加約六至七成，成交量增加時，樓價便會開始止跌回升，不過，發展商仍會進行「減價戰」，需要一段時間方可消化貨尾存貨量，故樓價不會大幅反彈，升幅在約5%水平。

美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明則指，撤辣對樓市是一個正面信號，釐印回復正常，也會刺激換樓活動上升。他相信，成交量會有明顯反彈，至於樓價會回穩，若加上減息，全年有約5%升幅。