業主反價封盤摸貨重現

兆禧苑僅買兩個月放售 太古城則王嗌貴半成 苦等逾13年，樓市終全面撤辣，樓市未旺業主先「瘋狂」，除反價及封盤湧現，更重現摸貨盤，昨有兩個多月前才購入屯門居屋兆禧苑單位的業主，即日以高於買入價約30萬元放售。部分買家亦加快入市，粉嶺中心、將軍澳居屋顯明苑及馬鞍山薈朗等昨即錄成交，個別仍要損手離場。

辣招稅取消，短炒即時重現，市場消息透露，兆禧苑高層單位，實用面積約415方呎，去年底於已補價自由市場以308萬元購入，屬長成交期入市，交易仍未完成，現透過確認人身份放售，叫價338萬元，呎價約8,145元。若以開價沽，扣除使費料可獲利逾20萬元。

粉嶺名都叫價高買入24% 沒有辣招綑綁可短線出貨。中原蔡堅表示，粉嶺名都2座低層C室兩房單位，實用面積約376方呎，去年10月以333萬元購入，昨日以415萬元放售，呎價約11,037元，新叫價高購入價約24.6%。同區花都廣場2座兩房放盤，叫價由388萬元反價至410萬元。

各區業主群起反價封盤，不少為藍籌屋苑。該行趙鴻運稱，鰂魚涌太古城齊宮閣中層兩房則王，原先叫價880萬元，已反價至930萬元，加幅約5.7%。中原伍錦基指，沙田第一城2座中層C室，實用面積約327方呎，剛反價至430萬元，加價幅度約7.5%。

地產代理表示，茶果嶺麗港城有準買家於周二晚財政預算案公布前睇樓至深夜，惟業主要待消息公布後才作決定，昨日該4期兩房放盤叫價，已由590萬元提高至630萬元。

將軍澳昨日錄至少3宗反價，包括蝕讓重災的日出康城單位。中原柯勇指，LP6第1座高層實用面積約905方呎放盤，加價50萬元，現開價1,650萬元。居屋加幅更勁，消息稱，屯門美樂花園9座中層海景單位，自由市場放盤價由450萬元反價至538萬元，加幅近20%。

部分買家即時搶入市。美聯陳梓彬表示，粉嶺中心A座高層1室兩房戶，近日已減價至468萬元，準買家原定周末才睇樓，昨得悉撤辣，即出票洽購，終以460萬元買入單位，呎價約9,829元。

顯明苑6年半損手離場 蝕讓成交持續。中原關偉豪稱，將軍澳顯明苑低層1室，實用面積約216方呎，外區客打算協助家人找「一人租盤」，撤辣後由租轉買，以自由市場價288萬元購入，呎價約13,333元，近6年半帳蝕12萬元。該行徐可志指，馬鞍山薈朗2座低層A7室，減價至401萬元售出，約8年帳蝕約10萬元。

此外，昨日舉行的3場拍賣會，共售出6項物業，涉及金額約2,136萬元，當中3個為住宅，全為銀主放盤。

太古城兩房戶放盤加價50萬元。 撤辣後二手市場即時情況