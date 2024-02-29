企業破產今年恐多9%

全球經濟增長放緩、貿易中斷和地緣政治不確定性加劇，導致今年全球企業破產恐再次提速。貿易信用保險公司安聯貿易發布最新的《全球破產報告》，料全年全球企業破產數目將按年增9%，由2022年增1%、2023年增7%進一步惡化，且連升3年。

安聯貿易在報告指出，去年企業破產數量出現了高速和廣泛的反彈，甚至比去年10月時預期的6%增速更差。基本上，四分之三的國家的企業破產數量均出現反彈，帶動全球企業破產數量增速加快。特別是北美地區破產企業數目狂飆41%，由2022年跌2%大幅倒退，包括美國亦由2022年跌6%，轉為2023年升40%。

安聯貿易：增速明年屆尾聲 更令人擔憂的是，去年全球大型企業的破產數量高達365宗，比2022年的270宗上升35%。換言之，去年全球每日都有一家大企破產，這可能會給較小的供應商帶來進一步的拒付風險。

不過，今年破產潮還沒有結束。安聯貿易指，新一年剛開始，大多數成熟國家的企業破產量都高於疫情前的水平，故料五分之四國家的企業破產數量將會持續增長，並預計3大增幅國家分別是美國、西班牙及荷蘭，分別增28%、28%及31%。直至2025年，估計屆時破產數目增速已近尾聲。安聯貿易行政總裁Aylin Somersan Coqui又預期，2025年企業破產數量穩定在較高水平，如美國比其2019年的水平或仍高出12%，法國及德國則分別高出8%及6%。