ASMPT料首季收入跌20%

ASMPT預期今年首季度收入介乎3.7億至4.3億美元，以中位數計相當於按年下跌約20%，主要由於集團業務收入會有滯後效應。黃梓达表示︰「我們正在經歷來自生成式人工智能（Generative AI）及高效能運算（HPC）的持續增長，這會增加先進設備的需求。」他提到，集團的先進封裝（Advanced Packaging）解決方案業務有着最高的增長潛力。

看好先進封裝市場潛力 回顧去年，先進封裝業務為ASMPT貢獻了約4.1億美元（約32億港元）收入，雖然金額較2022年有所下跌，但佔總體收入的比例從20%增至22%。展望未來，集團預期先進封裝的潛在市場，將從2024年的17億美元，逐步擴大至2028年的33億美元，年均複合增長率約為18%。ASMPT亦有信心進一步擴大先進封裝的市場佔有率。

從終端產品市場來看，去年貢獻收入最多的是汽車相關業務，佔比同樣是22%。黃氏認為，隨着電動車的晶片用量提高，亦會利好半導體設備供應商。對於目前各大電動車廠的減價競爭，他認為對集團而言是好事，因為更激烈的競爭意味着車廠需要用上效能更好及更多的晶片，從半導體設備商來看，這反而是有利的。